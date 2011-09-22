ادارات فارس برنامه های خود را متناسب با سند توسعه ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین شامگاه چهارشنبه در مراسم شورای اداری استان فارس افزود: ادارات باید هر چه سریعتر با انجام جلسات مختلف اولویت ها و برنامه های خود را تدوین و هرچه سریعتر اعلام کنند.

وی با اشاره به برخی از خصوصیت های این برنامه تصریح کرد: از جمله مزیت های این طرح به روز کردن و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کار و فعالیتها است.

استاندار فارس تاکید کرد: در این استان جای کار فراوان وجود دارد و به راحتی می توان با فکر و تلاش فارس را به سمت پیشرفت بیشتر حرکت داد.

صادق عابدین در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ادارات و سازمانهای مختلف در ساعات غیر اداری سالن های خود را در اختیار جوانان قرار دهند، گفت: یکی از ادارات سالن های اضافه خود را به سالن ورزشی تبدیل کرده که این روش می تواند در دیگر ادارات نیز انجام شود و با این کار زمینه فعالیت و پیشرفت را در اختیار جوانان قرار داد.

وی تصریح کرد: این سالن ها باید در اختیار فعالیت های ورزشی و فرهنگی جوانان قرار داده شود و در اصل باید از این امکانات برای شهر استفاده کرد.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تعدادی از ادارات در مصرف برق، آب و گاز خود صرفه جویی کردند، گفت: با کاهش این گونه مخارج سازمانها و ادارات می تواند ما به التفاوت این هزینه ها را برای رفاه کارمندان خود صرف کنند.