طرح اوقات فراغت هسته های فرهنگی جوان ساری پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمزه علی صادقی شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه طرح اوقات فراغت نخبگان و هسته های فرهنگی جوان افزود: قدرت امروز در جوامع بشری با فرهنگ و اخلاق رقم خواهد خورد.

وی اظهار داشت: قدرت جهان امروز در دست اسلام بوده و اسلام در جهان خودنمایی می کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری با اشاره به اینکه جایگاه ولایت و رهبری در جامعه اسلامی والا و ارزشمند است، تصریح کرد: جاودانگی دیروز، امروز و فردای جامعه اسلامی به برکت ولایت مطلقه فقیه است.

صادقی با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یادآور شد: فرهنگ ایثار و شهادت رزمندگان رمز ماندگاری جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ حسینی و علوی در دل و جان جوانان این مرز و بوم جاری و ساری شده است، خطاب به جوانان شرکت کننده در طرح اوقات فراغت نخبگان فرهنگی اظهار داشت: تحکیم پایه های اعتقادی در جوانان و نوجوانان در برهه کنونی، اسلام را در جامعه بیمه می کند.



در پایان از عوامل و دست اندرکاران طرح اوقات فراغت نخبگان و هسته های فرهنگی جوان اداره تبلیغات اسلامی ساری تجلیل شد.