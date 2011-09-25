242 هزار دانش آموز استان مرکزی راهی دو هزار مدرسه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع 242 هزار دانش آموز استان مرکزی 23.3 درصد در دوره ابتدایی، 25.5 درصد در دوره راهنمایی، 26.4 درصد در دوره متوسطه و مابقی در دوره های فنی و حرفه ای مشغول درس خواندن می شوند.

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جدید 90درصد مدارس استان مرکزی یک نوبته می شوند.

سیف الله کریم زده افزود: امسال حدود 23 هزار مدرسه در نوبت صبح و 300 مدرسه به صورت گردشی فعالیت خواهند داشت.

وی مزیت های این امر را، یادگیری بهتر دانش آموزان و برپایی نماز جماعت دانست و گفت: مدارسی که فقط در شیف صبح فعالیت می کنند، می توانند روزهای 5 شنبه را تعطیل کنند.

کریم زاده با بیان اینکه، 90 درصد مدرسه تک نوبته بیشتر مدارس ابتدایی هستند افزود: تنها در دو شهر اراک و ساوه به دلیل کمبود فضاهای آموزشی برخی از مدارس ابتدایی به صورت ثابت صبح نیستند که تلاش به منظور ثابت شدن مدارس این دو شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.



وی گفت: در سال گذشته 65 درصد مدارس سطح استان شیفت ثابت صبح بودند که این میزان در حال حاضر از رشد قابل توجهی برخوردار است.



وی تاکید کرد: اداره‌کل آموزش و پرورش استان به صورت جدی پیگیر ثابت صبح شدن مدارس شهر اراک و ساوه هستند که بتوانند مدارس این دو شهر را از نیز مزایای این مهم بهره‌مند سازد.



مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در ادامه با اشاره به طرح هوشمندسازی مدارس نیز گفت: طرح هوشمندسازی در 20 درصد از مدارس استان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.