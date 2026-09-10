رنجبر: راه نجات اقتصاد کشور حمایت از بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور استاندار کرمانشاه و نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: راه نجات اقتصاد کشور در حمایت از بخش خصوصی و روان‌سازی امور برای فعالان این بخش است.

وی افزود: دولت با توجه به تحریم‌های ظالمانه، فشارهای اقتصادی و محدودیت‌هایی که از سوی جبهه استکبار ایجاد شده، منابع مالی کافی در اختیار ندارد و باید برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، ظرفیت بخش خصوصی بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت عبور از شعارزدگی و قوانین پیچیده گفت: با توجه به تجربه ۳۵ ساله حضور در بدنه دولت و فعالیت در کنار تولیدکنندگان، معتقدم راهکار اصلی، تسهیلگری و روان‌سازی امور است و باید از قوانین دست‌وپاگیر و فرآیندهای پیچیده فاصله بگیریم.

رنجبر تصریح کرد: امروز جبهه تولید، تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران از برخی رویه‌های موجود خسته شده‌اند و استرس و اضطراب زیادی در میان آنها وجود دارد. بنابراین باید بررسی کنیم که مشکل کجاست و چرا فرآیندهای اداری به جای کمک به تولید، موجب فرسودگی فعالان اقتصادی شده است.

وی با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: صرف تشکیل این ستاد کافی نیست و باید بررسی شود چه میزان از مصوبات آن در بازه زمانی تعیین‌شده اجرایی شده است. استاندار، معاون اقتصادی و تیم اقتصادی استان برای حل مشکلات زحمت می‌کشند، اما میزان اجرای مصوبات باید به عنوان یک شاخص جدی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگرانی و اضطراب موجود در جبهه تولید تا حد زیادی ناشی از نبود تسهیلگری و روان‌سازی در امور است و باید این روند اصلاح شود.

رنجبر با تأکید بر اینکه کشور از ظرفیت و توانمندی لازم برای توسعه برخوردار است، گفت: در کنار همه شعارهای سیاسی، باید شعار اصلی ما تسهیلگری و روان‌سازی امور باشد؛ چرا که ظرفیت، توانمندی و امکانات لازم برای حرکت رو به جلو در کشور وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع ترخیص کالاهای اساسی در دوران جنگ اظهار کرد: وزیر اقتصاد در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس اعلام کرد میانگین زمان ترخیص کالاهای اساسی در کشور در دوران جنگ به ۱۱ روز کاهش یافته، در حالی که این رقم در شرایط عادی ۷۵ روز بوده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع از یک سو نشان می‌دهد در شرایط حساس می‌توان فرآیندها را تسهیل کرد و از سوی دیگر این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا در شرایط عادی نمی‌توانیم چنین روندی را ادامه دهیم.

رنجبر افزود: اگر کشور در دوران جنگ توانسته است میانگین زمان ترخیص کالاهای اساسی را به ۱۱ روز برساند، نشان می‌دهد ظرفیت لازم برای تسهیل امور وجود دارد و می‌توان با اصلاح رویه‌ها، از معطل ماندن کالاها در مبادی ورودی و خروجی جلوگیری کرد.

وی همچنین به مشکلات تولیدکنندگان در ارتباط با بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: یکی از تولیدکنندگان در جلسه‌ای مطرح کرد که برای انجام امور خود میان وزارت صمت و بانک مرکزی در رفت‌وآمد است و هر دستگاه او را برای انجام بخشی از کار به دستگاه دیگر ارجاع می‌دهد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این تولیدکننده اعلام کرد که سه تا چهار ماه است درگیر این فرآیند شده و چنین وضعیتی نشان می‌دهد که هماهنگی میان دستگاه‌ها باید به شکل جدی اصلاح شود.

رنجبر خاطرنشان کرد: نباید تولیدکننده را با پرونده و کاغذ از یک دستگاه به دستگاه دیگر فرستاد. اگر هدف حمایت از تولید است، دستگاه‌های اجرایی باید مسیر را برای فعال اقتصادی کوتاه کنند، نه اینکه خودشان به مانعی در مسیر تولید تبدیل شوند.

وی با قدردانی از استاندار کرمانشاه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق بازرگانی، اتاق صنعت و معدن و همه مجموعه‌هایی که از جبهه تولید حمایت می‌کنند، گفت: باید همه دست به دست هم دهیم تا برای سربلندی و عزتمندی ایران تلاش کنیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: همان‌گونه که نیروهای مسلح کشور با اقتدار از ایران دفاع کردند، بخش تولید نیز با همدلی و همکاری می‌تواند جبهه تولید را سربلندتر و عزتمندتر از گذشته به پیش ببرد.