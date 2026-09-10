به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم در آیین بهره‌برداری از نیروگاه تولید پراکنده «باور» در شهرستان کهک حضور یافت و این طرح به صورت رسمی افتتاح شد.

استاندار قم در این مراسم، به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، روند بهره‌برداری از این نیروگاه را مورد بازدید قرار داد.

نیروگاه تولید پراکنده «باور» که با عنوان DG نیز شناخته می‌شود، با هدف توسعه ظرفیت تولید برق و کمک به پایداری شبکه انرژی منطقه در شهرستان کهک راه‌اندازی شده است.

«نیروگاه باور» ظرفیت تولید برق را افزایش می‌دهد

این طرح در راستای تقویت زیرساخت‌های تولید انرژی و افزایش ظرفیت برق‌رسانی در منطقه به بهره‌برداری رسید و از جمله طرح‌هایی است که در حوزه تولید پراکنده برق استان قم اجرا شده است.

در آیین افتتاح نیروگاه، روانبخش و رئیسی، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس کل دادگستری استان قم و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند.

همچنین روح‌الله ابراهیمی، خسرو سامری، حسین مهدوی‌راد، ابوالفضل آصف و عظیمه نمازی، استاندار قم را در این مراسم همراهی کردند.

روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، حسین مهدوی‌راد مدیرکل حوزه استاندار، ابوالفضل آصف مدیرکل حراست استانداری قم و عظیمه نمازی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری قم هستند.

نیروگاه «باور» در چارچوب طرح‌های تولید پراکنده برق استان قم به بهره‌برداری رسید و افتتاح آن با حضور مسئولان اجرایی و جمعی از مدیران استان انجام شد.

استانداری قم اعلام کرد این نیروگاه با رویکرد توسعه ظرفیت تولید برق و پشتیبانی از پایداری شبکه انرژی منطقه در شهرستان کهک وارد مرحله بهره‌برداری شده است.