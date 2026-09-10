به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج‌شنبه نشست پژوهشی «پیوند ادبیات و خوشنویسی» با تأکید بر ضرورت حمایت از پژوهش‌های دانشگاهی و ثبت میراث خوشنویسی خراسان جنوبی با حضور جمعی از اعضای انجمن خوشنویسان بیرجند و پژوهشگر حوزه ادبیات و خوشنویسی و با هدف بررسی پیوند میان ادبیات و هنر خوشنویسی و توجه به ظرفیت‌های پژوهشی این هنر فاخر برگزار شد.

مجتبی ابراهیمی رومنجان، مدیر شعبه شورایی انجمن خوشنویسان ایران در بیرجند نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت خوشنویسی در تربیت و سلامت نسل آینده، بر ضرورت توجه بیشتر نهادهای فرهنگی و هنری به این هنر تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه خوشنویسی در فرهنگ و هنر ایرانی، حمایت از فعالیت‌های پژوهشی در این حوزه را زمینه‌ای برای شناخت بهتر پیشینه، هنرمندان و ظرفیت‌های خوشنویسی خراسان جنوبی دانست.

ابراهیمی رومنجان بر ضرورت ثبت و انتقال این میراث هنری به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: توجه به پژوهش‌های دانشگاهی و مطالعات علمی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های خوشنویسی استان و حفظ این هنر ارزشمند کمک کند.

انجمن خوشنویسان بیرجند نیز با برگزاری این نشست بر اهمیت حمایت از پژوهش‌های دانشگاهی و مطالعات علمی در حوزه خوشنویسی تأکید کرد؛ پژوهش‌هایی که می‌تواند در کنار معرفی هنرمندان و ظرفیت‌های این هنر در خراسان جنوبی، زمینه‌ساز تبیین، حفظ و انتقال میراث خوشنویسی به نسل‌های آینده باشد.