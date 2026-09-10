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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

شهریاری: قیمت دارو تا ۶ برابر افزایش پیدا کرده است

شهریاری: قیمت دارو تا ۶ برابر افزایش پیدا کرده است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: قیمت دارو ۵ تا ۶ برابر افزایش پیدا کرده و تجهیزات پزشکی نیز با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، با اشاره به وضعیت حوزه سلامت کشور، افزود: متاسفانه برخلاف دوره‌های گذشته، امروز شاهد هستیم که وضعیت سلامت مردم به شرایط مطلوبی نرسیده است و در دولت‌های گذشته نیز همواره انتظار این بود که وضعیت سلامت مردم بهتر شود.

وی گفت: مردم انتظار دارند با حضور رئیس‌جمهور که خود پزشک است، وضعیت حوزه سلامت بهبود پیدا کند اما در شرایط فعلی قیمت دارو ۵ تا ۶ برابر افزایش پیدا کرده و تجهیزات پزشکی نیز با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است.

شهریاری افزود: موضوع افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، به‌ ویژه با توجه به تغییرات مربوط به تأمین ارز، از مسائلی است که باید با جدیت مورد توجه دولت قرار گیرد تا فشار بیشتری به مردم و بیماران وارد نشود.

کد مطلب 6943081
حبیب احسنی پور

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