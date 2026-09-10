به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا عبادی صبح پنج‌شنبه در جمع پسران دانش آموز بسیجی شرکت کننده در طرح یاوران ولایت بیان کرد: زمانی که انسان به دنبال تحقق هدفی است، نمی‌توان با شانس، اقبال و طالع به آن دست یافت، بلکه باید همه مقدمات لازم و علل و اسبابی که اقتضای تحقق آن هدف را فراهم می‌کند، ایجاد شود و پس از آن انتظار عاقلانه برای رسیدن به نتیجه داشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه وجود مقتضی تنها نیمی از مسیر تحقق یک هدف است، ادامه داد: اگر مقتضی وجود داشته باشد اما مانعی در مسیر قرار گیرد، نتیجه حاصل نمی‌شود؛ این اصل در همه رفتارهای روزمره و مسائل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، شخصی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم است.

عبادی با اشاره به یکی از آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی بیان کرد: نجات انسان در تحقق نظام عدل و آرمان‌هایی است که در مفاد سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: مقتضی تحقق این آرمان وجود دارد، چراکه فطرت سالم انسان، نظام عدل را اقتضا می‌کند و عدالت برای همه انسان‌ها خیر است؛ بنابراین مقتضی بسیار قوی وجود دارد، اما آنچه در طول تاریخ مانع تحقق کامل این امر شده، وجود موانع مختلف است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به بعثت ۱۲۴ هزار پیامبر الهی افزود: پیامبران الهی هر جا مردم با آنان همراهی و همکاری کردند و موانع را برطرف کردند، توانستند حکومت عدل را پیاده کنند که نمونه‌هایی از آن را در حکومت حضرت سلیمان(ع) و حضرت داوود(ع) و همچنین در حکومت رسول اکرم(ص) مشاهده می‌کنیم.

رفع موانع، هزینه نیست؛ سرمایه‌گذاری است

عبادی با بیان اینکه رفع موانع تحقق اهداف، گاهی به اشتباه هزینه تلقی می‌شود، اظهار کرد: رفع مانع به معنای خاص، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی افزود: سم‌پاشی برای جلوگیری از آفت، اگرچه در ظاهر هزینه‌ای است که پرداخت می‌شود، اما در واقع سرمایه‌گذاری برای حفظ محصول و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های قبلی است.

وی با بیان اینکه همین قاعده در مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز وجود دارد، تصریح کرد: اگر برای رفع موانع و مقابله با آسیب‌ها سرمایه‌گذاری نکنیم، اصل سرمایه و تلاش‌های انجام‌شده نیز در معرض هدررفت قرار می‌گیرد.

تسلیم در برابر دشمن به معنای از دست دادن همه داشته‌هاست

عبادی یکی از موانع بزرگ جامعه را افرادی دانست که به دلایل مختلف، از روی جهل یا خودفروختگی، سخنان دشمن را توجیه می‌کنند و افزود: برخی به زبان دشمن با ما سخن می‌گویند و حتی برای اینکه هزینه‌ای پرداخت نکنیم، تسلیم شدن در برابر دشمن را توصیه می‌کنند.

وی بیان کرد: دفاع و مقابله با دشمن هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است اما اگر در برابر دشمن تسلیم شویم، به معنای از دست دادن همه داشته‌ها است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم گفت: قرآن کریم درباره دشمنانی که قصد سلطه دارند، تصریح می‌کند که آنان تا زمانی که انسان از داشته‌های خود دست نکشد، متوقف نخواهند شد.

عبادی افزود: برنامه استعمار برای سلطه بر جهان، چیزی جز برده‌داری و سلب استقلال ملت‌ها نیست؛ به گونه‌ای که هیچ فرد، جمع، دین، مذهب و مسلکی امکان تحرک و استقلال نداشته باشد.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: در برابر چنین خطری، نمی‌توان گفت دشمن تا یک حد مشخص پیش می‌رود و سپس متوقف می‌شود؛ تجربه تاریخی نشان داده است که دشمن حد یقفی برای سلطه‌طلبی خود قائل نیست.

مسئله دشمن، تنها مقابله با مسلمانان نیست

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند دشمنی استکبار جهانی تنها متوجه مسلمانان یا شیعیان و انقلابیون است، گفت: مسئله، سلطه جهانی است و نمونه‌های تاریخی نیز این موضوع را اثبات می‌کند.

عبادی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد افزود: در کودتای ۲۸ مرداد، مسئله صرفاً مقابله با انقلاب اسلامی یا جریان‌های انقلابی نبود و در ویتنام نیز مسلمان بودن مردم مطرح نبود؛ بنابراین باید موضوع را در چارچوب سلطه‌طلبی جهانی دید.

عبادی با اشاره به حوادث تاریخی ایران در دوره حضور انگلیس اظهار کرد: در حدود یک قرن گذشته، انگلیس با جمع‌آوری مواد غذایی، ایجاد قحطی و جلوگیری از ورود غلات از شرق و غرب، شرایطی ایجاد کرد که میلیون‌ها نفر از مردم ایران جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: در آن دوران، مردم ایران به انگلیس حمله نکرده بودند، اما نتیجه سلطه و سیاست‌های استعماری، گرسنگی و مرگ میلیون‌ها نفر بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی افزود: برخی امروز با بی‌توجهی به این تجربه تاریخی می‌گویند دشمن بیاید اقتصاد ما را درست کند؛ در حالی که دشمن در جنگ اقتصادی تلاش می‌کند اقتصاد کشور را تضعیف کند و چنین سخنی نشان‌دهنده نشناختن ماهیت دشمن است.

اقتصاد مقاوم در برابر سلطه شکل می‌گیرد

عبادی با بیان اینکه تحریم، نفوذ و کارشکنی‌های دشمن در راستای فشار بر کشور انجام می‌شود، گفت: اگر اقتصاد اسلامی و متکی بر ظرفیت‌های داخلی باشد، جامعه اسلامی نباید خود را محتاج دشمن بداند.

وی افزود: در فرهنگ اقتصادی اسلام، اصل بر این است که انسان تا حد امکان بیشتر تولید و کمتر مصرف کند؛ جامعه اسلامی باید تولیدکننده، خدمت‌رسان و دارای روحیه استقلال باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: اگر در جامعه اسلامی تولید بیشتر و مصرف کمتر باشد، ظرفیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و وابستگی به دیگران کاهش پیدا می‌کند.

دشمن‌شناسی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

عبادی با اشاره به ضرورت تبیین و روشنگری در جامعه اظهار کرد: دشمن باید دشمن شناخته شود و نباید با کسانی که با دشمن همراهی می‌کنند، به عنوان بخشی از جریان خودی برخورد کرد.

وی افزود: قرآن کریم نیز بر دشمن‌شناسی و پرهیز از قرار گرفتن در صف دشمن تأکید دارد و کسانی که با دشمن همراهی می‌کنند، عملاً در پیاده‌نظام جریان بیگانه قرار می‌گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت تقویت مجموعه‌های فرهنگی و بسیج گفت: تحقق اهداف فرهنگی و تربیت نیروهای مؤمن و آماده، می‌تواند معادلات را تغییر دهد و نسل جدید وارث این حرکت و مسئول ادامه این مسیر است.

عبادی با بیان اینکه امروز بیداری جهانی و فریاد حق‌طلبی و عدالت‌خواهی بیش از گذشته شنیده می‌شود، اظهار کرد: صدای حق‌طلبی جمهوری اسلامی ایران امروز در اقصی نقاط جهان شنیده می‌شود و گوش‌های بیشتری برای شنیدن این پیام آماده شده است.

وی تأکید کرد: تبیین در هر جا و در میان هر قشری که امکان آن وجود دارد، مؤثر است و باید از این ظرفیت برای آگاهی‌بخشی استفاده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی گفت: اولویت این است که هر فرد در هر جایگاهی که قرار دارد، برای سرنوشت جامعه خود و رهایی از سلطه استعمار تلاش کند و آنچه را که برای تبیین و زمینه‌سازی جهت پیاده شدن تمدن اسلامی لازم است، فراهم آورد.