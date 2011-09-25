500 میلیارد ریال برای توسعه کشاورزی ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از ایستگاه پمپاژ چم ژاب- ارمو شهرستان دره شهر با اعلام این خبر گفت: این میزان اعتبار برای شبکه آبرسانی و انتقال آب به وسیله لوله و کانالهای کشاورزی از منابع آب موجود در استان اختصاص یافته است .

سجادی افزود: از این میزان اعتبار اختصاص یافته 300 میلیارد ریال آن جذب و 200 میلیارد ریال دیگر تا پایان سال به استان تزریق می شود که موجب تحول و رونق در بخش کشاورزی استان خواهد شد .

نماینده مردم شهرستانهای دره شهر، دهلران و آبدانان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به تسریع در تکمیل ایستگاه پمپاژ چم ژاب - ارمو گفت: این پروژه یکی از پروژه های تأثیرگذار در بخش کشاورزی منطقه است که بیش از 1500 هکتار از اراضی دشت های چم ژاب و ارمو را تحت پوشش خود قرار می دهد .

علی عزتی افزود: رودخانه سیمره از جمله رودخانه های پر آب درحوزه شهرستان دره شهر است که درصورت مجوز برداشت آب از این رودخانه کلیه اراضی حاشیه رودخانه سیمره تحت پوشش شبکه آبیاری قرار می گیرد .

فرماندار دره شهر گفت: بابهره برداری از ایستگاه پمپاژ چم ژاب - ارمو اراضی آبی شهرستان از شش هزار هکتار به هفت هزار و 500 هکتار افزایش می یابد .

شهبازی مدیرکل جهاد کشاورزی استان گفت: عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ چم ژاب - ارمو از مرداد ماه 87 شروع و هم اکنون فاز اول آن با چهار کیلومترخط انتقال 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .