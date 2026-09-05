به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که شهرکنشینان صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته دست به ۱۴ مورد تجاوز علیه فلسطینی ها در کرانه باختری زدند. کانون این تجاوزها استانهای نابلس، رام الله، الخلیل، بیت لحم و اغوار بود.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که برخی از این اقدامات ماهیت تکراری داشت که خانهها و اراضی کشاورزی و شیوههای زندگی فلسطینی ها را نشانه رفته بود. از عمدهترین این تجاوزها آغاز ساخت کانون شهرکنشینی کشاورزی و دامداری در اغوار و ایجاد چادر شهرکنشینی در شرق روستای ام صفا در رام الله بود.
در دیگر مناطق کرانه باختری، این تجاوزها بیشتر به صورت حمله به داراییها و اموال فلسطینی ها از جمله خودروها و زمینهای کشاورزی بود که در جریان آن یک دستگاه آمبولانس خسارت دید و یک امدادگر نیز زخمی شد.
شهرکنشینان صهیونیست در شهر نابلس با حمله به جبل العرمه و شهرک عورتا شعارهای نژادپرستانه بر روی دیوارهای آنها نوشتند و به یک باب خانه فلسطینی در ورودی اللبن شرقی یورش بردند.
در شهر بیت لحم، شهرکنشینان صهیونیست به یک باب خانه در خله النحله حمله ور شده و همزمان با آن به سوی شهروندان فلسطینی گلولههای گاز آشک آور و صوتی شلیک کردند و درصدد تخریب باغات بادام برآمدند.
در شهر الخلیل شهرکنشینان صهیونیست به کشاورزان و باغات انگور یورش آوردند و یک قطعه از اراضی فلسطینی را تصرف کرده و پرچم دشمن صهیونیستی را بر روی آن برافراشتند.
در شهرک قصره واقع در جنوب نابلس شهرکنشینان صهیونیست برای بیست و نهمین روز متوالی به محاصره ۳ باب خانه ادامه میدهند که هدف از این تجاوز محدودیت تردد ساکنان این شهرک و ممانعت از ورود آنان به خانههایشان است.
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