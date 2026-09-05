  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

رئیس‌جمهور صربستان: شاید نامزد نخست وزیری شوم

رئیس‌جمهور صربستان: شاید نامزد نخست وزیری شوم

رئیس جمهور صربستان اعلام کرد که اگر حزب حاکم کشورش در انتخابات زودهنگام پارلمانی پیروز شود، از سمت ریاست جمهوری استعفا داده و برای نخست وزیری نامزد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان امروز شنبه اعلام کرد که اگر حزب حاکم این کشور در انتخابات زودهنگام پارلمانی که قرار است در ۲۵ اکتبر برگزار شود، پیروز شود، از سمت ریاست جمهوری استعفا خواهد داد.

رئیس جمهور صربستان در ادامه اضافه کرد که اگر وی از تصدی ریاست جمهوری استعفا دهد، برای نخست وزیری نامزد خواهد شد.

این انتخابات پس از بیش از یک سال اعتراضات گسترده دانشجویی به بهانه فساد و فرو ریختن سقف ایستگاه قطار نووی ساد در نوامبر ۲۰۲۴ که منجر به کشته شدن ۱۶ نفر شد، برگزار می‌شود.

کد مطلب 6938246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها