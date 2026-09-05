به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر شنبه در نشست نخبگان آذربایجان غربی با معاون علمی رئیس جمهور، افزود: حمایت مالی، فراهم کردن زمینه فعالیت و به کارگیری نخبگان در مراکز دولتی و غیردولتی از برنامههای استان برای تقویت جامعه علمی و ماندگاری نیروهای نخبه است.
وی همچنین با اشاره به اولویتهای استان در حوزههای فناوری و توسعه، خاطرنشان کرد: پنج ستاد در حوزههای فناوری، سرمایهگذاری، دریاچه ارومیه، مرز و مدیریت محلهمحور تشکیل شده و استفاده از ظرفیت نخبگان در این عرصهها میتواند به حل مسائل اساسی استان شتاب ببخشد.
استاندار آذربایجانغربی به ظرفیتهای گسترده تجاری و مرزی استان نیز اشاره کرد و افزود: نبود آزمایشگاههای مجهز یکی از نیازهای مهم این حوزه است و جامعه دانشگاهی باید برای رفع این خلأ وارد میدان شود و استانداری نیز آمادگی دارد از تجهیز و بهروزرسانی آزمایشگاهها و فعالیتهای علمی و پژوهشی حمایت کند.
رحمانی همچنین پسماند را از دیگر چالشهای مهم استان عنوان کرد و خواستار ورود جدی دانشگاهها و نخبگان برای ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی شد.
وی با تاکید بر اهمیت احیای دریاچه ارومیه، افزود: این مسئله به یک ساختار و گروه علمی متشکل از نخبگان و دانشگاهیان نیاز دارد و استانداری آماده است از ظرفیت علمی آنان برای ارائه راهکار و حل چالشهای اساسی استان حمایت کند.
نشست نخبگان و استعدادهای برتر آذربایجان غربی با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولیفقیه در استان، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
در این نشست ظرفیتهای علمی، فناورانه و نوآورانه آذربایجانغربی و راهکارهای حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر مورد بررسی قرار گرفته و حاضران دیدگاهها و مطالبات خود را در زمینه توسعه فعالیتهای علمی و دانشبنیان مطرح کردند.
توسعه زیستبوم نوآوری، حمایت از ایدههای فناورانه، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان در حل مسائل استان و ایجاد زمینه برای تبدیل دانش و ایده به محصول و ارزش اقتصادی از محورهای این نشست بود.
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