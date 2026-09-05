به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در نشست تخصصی «راهبری قضایی در مدیریت بوم شناختی و بهبود سیستم‌های انرژی پایدار» که امروز در ذیل اجلاس بریکس در دهلی هند برگزار شد، اظهار کرد: «شبکه قضایی بریکس برای محیط زیست و انرژی پایدار» می‌تواند با احترام کامل به حاکمیت ملی، استقلال قضایی و تفاوت‌های نظام‌های حقوقی کشورهای عضو به عنوان یک سازوکار تخصصی و غیر الزام‌آور برای تبادل دانش و تجربه فعالیت کند؛ بر این اساس پیشنهاد می‌شود که کشورهای عضو بریکس با تشکیل کارگروه تخصصی میان دستگاه‌های قضایی کشورهای عضو با هدف تبادل تجربیات و مطالعات تطبیقی و رویه‌های قضایی در زمینه محیط زیست، تغییرات اقلیمی، منابع طبیعی و انرژی پایدار، اقدام لازم معمول دارد.

خدائیان گفت: سیاست‌ها و تصمیمات مربوط به انرژی و محیط زیست باید به گونه‌ای باشد که منافع کوتاه مدت، حقوق و منافع بلند مدت نسل‌های آینده را قربانی نکند.

وی افزود: بر این باوریم که می‌توانیم در حوزه محیط زیست و انرژی، تجربیات قضایی خود را به اشتراک بگذاریم، ظرفیت‌های تخصصی قضات را افزایش دهیم و سازوکارهای همکاری حقوقی میان کشورهای عضو را توسعه دهیم.

خدائیان ادامه داد: مواجهه با مسائل زیست محیطی و انرژی نیازمند همکاری میان نهادهای حاکمیتی، دستگاه قضایی، مراکز علمی، بخش خصوصی و جامعه است. قوه قضاییه در این چارچوب می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تخصصی و نظارتی خود، از حقوق عمومی و منافع نسل‌های آینده حمایت کند.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه توسعه پایدار تنها یک هدف اقتصادی نیست، یک تعهد اخلاقی، حقوقی و بین نسلی است، تصریح کرد: امنیت انرژی تنها به معنای تولید انرژی بیشتر نیست؛ بلکه به معنای دسترسی عادلانه پایداری و مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست است؛ و عدالت قضایی نیز تنها به حل اختلاف امروز محدود نمی‌شود؛ بلکه باید بتواند از حقوق نسل‌های آینده که هنوز در فرایند تصمیم گیری امروز حضور ندارند حمایت کند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری با کشورهای عضو بریکس در زمینه حکمرانی زیست محیطی، عدالت انرژی، حقوق انرژی پایدار و حمایت از حقوق نسل‌های آینده اعلام می‌کند.