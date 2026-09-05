به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران، به همراه محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه ۵ و مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، از روند ساخت بازارچه جنت در منطقه ۵ بازدید کردند.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت عملیات اجرایی، پیشرفت فیزیکی پروژه و اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی این بازارچه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه این بازدید اظهار کرد: همکاران در شرکت ساماندهی و شهرداری منطقه ۵، زیرساخت‌های لازم را آماده کرده‌اند و در حال فعالیت هستند تا هرچه زودتر این بازارچه به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌هایی که صورت گرفته و همچنین قولی که پیمانکار مجموعه و ناظرین داده‌اند، ان‌شاءالله تا یک ماه آینده، این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد؛ امیدوار هستم که کار با سرعت تمام پیش برود.

بابایی با اشاره به موضوعات مطرح‌ شده در خصوص ایمنی بازارچه تصریح کرد: در خصوص ایمنی بازارچه پیگیری‌ها انجام شد و تأییدیه لازم نیز جهت احداث از سازمان آتش‌نشانی اخذ شده است. امیدوارم این پروژه با کیفیت لازم به بهره‌برداری برسد.