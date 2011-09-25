به گزارش خبرگزاری مهر، جلال فاطمی کارگردان سینما درباره تاکید جشنواره فیلم کودک بر نشاط و شادمانی کودکان گفت: به این دیدگاه دبیر جشنواره باید احترام گذاشت که زمینه سازی برای افزایش نشاط کودکان مساله بسیار مهمی در سینمای کودک محسوب می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: سینمای کودک زمانی به پویایی می‌رسد که شاهد تنوع آثار در آن باشیم تا مخاطبان مجال انتخاب داشته باشند. البته تنوع ژانری در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که فیلم‌های کودک فرصت اکران یابند.

کارگردان "نخودی" در مورد بازگشت جشنواره به شهر اصفهان، عنوان کرد: مهم ترین مساله در برگزاری جشنواره کودک اختصاص یک مکان دائمی و ثابت برای برگزاری جشنواره است. اینکه اهالی سینمای کودک هر ساله دغدغه و نگرانی داشته باشند که جشنواره در چه شهری برگزار می شود خوب نیست. امیدوارم جشنواره در شهر اصفهان باقی بماند و به بالندگی برسد .

برنده جایزه بهترین فیلم از دوره قبل جشنواره کودک در مورد حضور سه نسل از فیلمسازان در این دوره از جشنواره گفت: نگاه فیلمسازان جوان نگاهی پر از انرژی است که با اثر خود، قصد مکاشفه دارند و بارها پیش آمده یک فیلمساز جوان با حضور موفقش در جشنواره فیلم کودک تبدیل به فیلمسازی حرفه ای و موفق شده است. حضور فیلمسازان با سابقه هم در جشنواره غنیمت است و باید دید که این سه نسل فیملسازی ایران با چه توانی در جشنواره حضور دارند.

