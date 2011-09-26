سوانح فوتی در قزوین 40 درصد کاهش یافت

سرهنگ غلامعلی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اجرای اصلاحات هندسی، نصب دوربین‌ های کنترل سرعت و همکاری مردم با پلیس در اجرای مقررات، باعث کاهش چشمگیری در تصادفات جرحی و فوتی استان شده به طوری که تعداد تصادفات جرحی در شش ماهه نخست سال گذشته در معابر درون شهری استان قزوین 985 فقره بود که با 28 درصد کاهش به 704 مورد در سال جاری تقلیل یافته است.

وی افزود: در تصادفات جرحی در شش ماهه ابتدای امسال 859 نفر مجروح شدند که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته، یک‌ هزار و 214 نفر بوده که کاهش 29 درصدی مجروحین در سال جاری را نشان می‌دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین در خصوص تصادفات فوتی هم یادآور شد: در شش ماهه نخست سال جاری 16 فقره تصادف فوتی به وقوع پیوسته که در مدت مشابه سال گذشته، تعداد تصادفات فوتی در استان 27 فقره بوده است که خوشبختانه شاهد کاهش 40 درصدی کشته ها در این مدت بوده ایم.

وی تصریح کرد: با بررسی کارشناسان و تجزیه و تحلیل تصادفات صورت گرفته نقاط حادثه خیز شناسایی و با ارائه راهکارها و آمار دقیق نقاط حادثه خیز به معاونت حمل و نقل شهرداری قزوین سعی شده تا تمرکز عملیات اجرایی شهرداری به نقاط حادثه خیز معطوف شود که این موضوع نقش مهمی در کاهش تصادفات داشته است.

سرهنگ حسنی در ادامه با اشاره به وقوع 305 تصادف جرحی در شهرستان قزوین گفت: در نیمه نخست سال گذشته، 554 مورد تصادف جرحی در شهرستان قزوین رخ داد که در مقایسه با مدت مشابه سال جاری که 305 فقره بوده 45 درصد کاهش یافته است.

وی اظهارداشت: در نیمه ابتدای امسال هفت مورد تصادف فوتی در شهرستان قزوین رخ داد که این رقم در سال گذشته 22 فقره بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین در خصوص برخورد با تخلفات رانندگی بیان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 18 هزار دستگاه موتورسیکلت در استان به دلیل تخلفات به پارکینگ منتقل شدند که این رقم در سال گذشته 13 هزار موتورسیکلت بوده است.

وی عنوان کرد: در این مدت بیش از هفت هزار دستگاه خودرو به پارکینگ منتقل شده است که در مقایسه با پنج هزار خودرو توقیف شده سال گذشته 43 درصد افزایش را نشان می ‌دهد.

سرهنگ حسنی با اشاره به صدور برگه جریمه یادآورشد: در شش ماهه نخست سال جاری صدور برگه جریمه رانندگان حدود هفت درصد کاهش داشته که نشان دهنده همکاری مردم در رعایت مقررات است و امیدواریم با اجرای صحیح مقررات توسط مردم و تلاش پلیس شاهد کاهش سوانح رانندگی در استان باشیم.