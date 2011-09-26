مجید رهبانی، یکی از مسئولان انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رمان «آخر خط» که به تازگی منتشر کردیم، آخرین کتاب چاپ شده از سری کتاب‌های مجموعه نقاب بود که بعد از آن دو کتاب دیگر با عناوین «سایه پشت پنجره» و «زود برو، دیر برگرد» را برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد ارسال کردیم و حدس می‌زنم تا ماه دیگر، این کتاب‌ها مجوز چاپ را اخذ کنند.

وی افزود: «سایه پشت پنجره» نوشته ژرژ سیمنون است و «زود برو، دیر برگرد» را فرد وارگاس به رشته تحریر درآورده است که ترجمه هر دو کتاب به عهده عباس آگاهی بوده است.

ژرژ سیمنون، یکی از نویسندگان رمان‌های پلیسی و جاسوسی است که در سال 1903 در بلژیک متولد شد و در سال 1989 در سوئیس درگذشت. «مگره از خود دفاع می کند»، «تردید مگره» و «دلواپسی های مگره» رمان‌های دیگر این نویسنده هستند که آگاهی پیش از این ترجمه کرده است.

رهبانی، همچنین از تجدید چاپ چند عنوان از کتاب‌های جهان کتاب خبر داد و گفت: «سفر در زمان» نوشته جان گریبن با ترجمه محمدرضا غفاری به تازگی قرار است به چاپ دوم برسد. همچنین کتاب «از بی‌نهایت بزرگ تا بی‌نهایت کوچک» تالیف علی افضل صمدی هم قرار است به زودی به چاپ سوم برسد. این دو کتاب از سری کتاب‌های علمی جهان کتاب هستند. به علاوه قرار است کتاب «جهان به کجا می‌رود» هم به چاپ دوم برسد. این کتاب نیز تالیف علی افضل صمدی است.