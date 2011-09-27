دستیابی محققان کشور به دانش فنی کنترل مگس میوه زیتون

دکتر بابک حیدری علیزاده - عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: مگس زیتون یکی از آفات قرنطینه ای بود که برای اولین بار در سال 1383 وارد کشور شد و در حال حاضر به عنوان یک آفت کلیدی برای درختان زیتون مطرح است.

وی با اشاره به خسارات ناشی از طغیان این آفت در باغات زیتون، خاطر نشان کرد: ‌آلودگی میوه زیتون به لارو این آفت ضمن افزایش ریزش میوه ها، امکان بهره برداری کنسروی محصول را غیر ممکن می سازد.



علیزاده با تاکید بر اینکه مگس زیتون باعث کاهش کمی و کیفی روغن زیتون نیز می‌شود، ادامه داد: ‌به کاربردن سموم شیمیایی برای دفع این حشره به دلیل مشکلات زیست محیطی و همچنین ایجاد باقی مانده آفتکش ها مجاز است از این رو به کارگیری روشهای غیر شیمیایی به ویژه استفاده از "فرمونها" و سایر جلب کننده ها یک راه حل اساسی و ایمن برای کنترل آفت محسوب می شود.



این عضو هیئت علمی با اشاره به تحقیقات انجام شده در این زمینه خاطر نشان کرد: به منظور دستیابی به دانش فنی ساخت فرمون جنسی جلب کننده آفت، طرح تحقیقاتی به مرحله اجرا در آمد و طی فرآیندی با استفاده از مواد اولیه ای چون گاما- والرولاکتون و در چندین مرحله سنتز موفق به تولید ماده جلب کننده (فرمون) شدیم.



وی با تاکید بر اینکه بررسی های صورت گرفته در باغات زیتون نشان داد ترکیب سنتز شده در مقایسه با نمونه وارداتی کارایی مطلوبی در جلب و شکار آفت دارد، یادآور شد: جلوگیری از خروج ارز، کاهش آلودگی ها و مشکلات بهداشتی و به کارگیری سموم به ویژه در محصولات روغنی از مزایای اقتصادی و اجتماعی حاصله از فراهم شدن دستیابی به دانش فنی و ساخت فرمون مگس زیتون است.



این محقق با اشاره به عملکرد فرمون به دست آمده، اضافه کرد: با استفاده از این فرمون علاوه بر ردیابی آفت در مناطق مختلف کشور و تعیین اوج جمعیت می توان آفت را به صورت شکار انبوه تا حد زیادی کنترل کرد.



وی خاطر نشان کرد: کشاورزان برای اجتناب از خسارت نسل دوم به بعد آفت، تمایل به برداشت زود هنگام و کنسروی محصول دارند که با سیاستهای دولت در تامین روغن کشور مغایرت دارد. از این رو ساخت و به کارگیری فرمون مگس زیتون می تواند در کنترل آفت و افزایش تولید روغن میسر باشد و هچنین فروش دانش فنی ساخت فرمون مگس میوه زیتون به بخش خصوصی و ترویج استفاده از فرمون در باغات می تواند به تولید محصول سالم کمک کند.