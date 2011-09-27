اولین پالایشگاه نفت فوق سنگین در قشم احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بزمی عنوان کرد: اولین پالایشگاه نفت فوق سنگین با تولید محصولات نفت خام سبک و قیر مرغوب به ظرفیت ۳۰ هزار بشکه در روز تا یک سال و نیم آینده به بهره برداری خواهد رسید.

بزمی با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد قشم در زمینه صنایع نفت وگازگفت: اولین پالایشگاه نفت فوق سنگین با تولید محصولات نفت خام سبک و قیر مرغوب به ظرفیت ۳۰ هزار بشکه در روز تا یک سال و نیم آینده در قشم به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: با تبدیل نفت خام سنگین به محصولات دیگر و ایجاد ارزش افزوده، در آمد بیشتری نصیب کشور خواهد شد.

رئیس پ‍ژوهشکده پالایش نفت در پژوهشگاه صنعت نفت عنوان کرد: نفت خام تولیدی از میادین سروش و نوروز یکی از سنگین‌ترین نفت خامهای کشور هستند، که در این پالایشگاه به محصولات با ارزش‌تر تبدیل و بازار فروش مناسب تری نیز در کشورهای آسیایی و اروپایی پیدا خواهند کرد.

بزمی با بیان اینکه اکنون شش ماه از مراحل ساخت اولین پالایشگاه نفت فوق سنگین در جزیره قشم می‌گذرد، افزود: طراحی واحد پالایشگاه نفت فوق سنگین در قشم توسط پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد و با انعقاد قراردادی تکنولوژی تولید نفت خام سبک و قیرمرغوب از نفت خام فوق سنگین در اختیار یک شرکت خصوصی قرار گرفت.

بزمی افزود: بازگشت سرمایه برای شرکت خصوصی بسیار سریع انجام می‌شود، به طوریکه بعد از گذشت یک سال و شش ماه از راه اندازی این پالایشگاه، سرمایه صرف شده در آن مستهلک خواهد شد.