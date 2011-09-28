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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

زمان برگزاری کلاس دکتر دینانی تغییر کرد

زمان برگزاری کلاس دکتر دینانی تغییر کرد

اولین جلسه کلاس دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با عنوان "دفتر عقل و آیت عشق" به هفته دوم مهر ماه موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کلاس دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با عنوان "دفتر عقل و آیت عشق" که قرار بود چهارم مهر برگزار شود، به مدت یک هفته به تأخیر افتاد.‏

دوره‌های آزاد انجمن حکمت و فلسفه ایران در نیم سال اول تحصیلی 91 - 1390  با همکاری گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم از این پس در محل جدید انجمن واقع در میدان قدس، خیابان دربند، رو به روی مسجد الکریم، ساختمان شماره 2 فرهنگستان علوم، مرکز مطالعات علم برگزار می‌شود.‏
 
در این دوره کلاس‌ها اساتیدی چون دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی (دفتر عقل و آیت عشق)، آیت الله دکتر سید مصطفی محقق‌داماد (شواهد الربوبیه) و دکتر غلامرضا اعوانی (زبان یونانی) پذیرای دوستداران حکمت و فلسفه خواهند بود.‏
کد مطلب 1418842

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