زمان برگزاری کلاس دکتر دینانی تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کلاس دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با عنوان "دفتر عقل و آیت عشق" که قرار بود چهارم مهر برگزار شود، به مدت یک هفته به تأخیر افتاد.‏

دوره‌های آزاد انجمن حکمت و فلسفه ایران در نیم سال اول تحصیلی 91 - 1390 با همکاری گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم از این پس در محل جدید انجمن واقع در میدان قدس، خیابان دربند، رو به روی مسجد الکریم، ساختمان شماره 2 فرهنگستان علوم، مرکز مطالعات علم برگزار می‌شود.‏

در این دوره کلاس‌ها اساتیدی چون دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی (دفتر عقل و آیت عشق)، آیت الله دکتر سید مصطفی محقق‌داماد (شواهد الربوبیه) و دکتر غلامرضا اعوانی (زبان یونانی) پذیرای دوستداران حکمت و فلسفه خواهند بود.‏