به گزارش خبرنگار مهر، عباس حیدری‌آزاد روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران، با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس مشکلات و مطالبات مردم گفت: نقد کارشناسی می‌تواند به شناسایی مسائل و بهبود تصمیم‌گیری در مدیریت شهرستان کمک کند.

او افزود: رسانه‌ها در کنار اطلاع‌رسانی، مسئولیت مهمی در پیگیری مطالبات عمومی دارند و این وظیفه باید با رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی انجام شود.

تأکید فرماندار بر خبر دقیق در شرایط بحرانی

فرماندار دماوند با اشاره به شرایط کشور گفت: جامعه امروز بیش از گذشته به «اخبار صحیح، اطلاعات دقیق و روایت‌های معتبر» نیاز دارد.

به گفته او، اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق می‌تواند از گسترش شایعات و اخبار نادرست جلوگیری کند و در افزایش آرامش، اعتماد و امید اجتماعی نقش داشته باشد.

حیدری‌آزاد خبرنگاران را یکی از حلقه‌های ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و گفت: انعکاس شفاف مشکلات و مطالبات شهروندان می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر مدیران و ارائه خدمات مناسب‌تر منجر شود.

او در عین حال تأکید کرد: خبرنگاری صرفاً به انتشار خبر محدود نمی‌شود و رعایت حقیقت، شفافیت، منافع عمومی و اخلاق حرفه‌ای نیز بخشی از مسئولیت رسانه‌هاست.

با نقد منصفانه موافقیم

فرماندار دماوند درباره رابطه مدیریت شهرستان با رسانه‌ها گفت: با نقد منصفانه و سالم مخالفتی ندارد و چنین نقدهایی می‌تواند به رشد و حل مسائل شهرستان کمک کند.

او از مدیران شهرستان خواست از نقدهای کارشناسی استقبال کنند و در مقابل، از رسانه‌ها خواست مطالبات مردم را با رعایت اصول حرفه‌ای و انصاف دنبال کنند.

حیدری‌آزاد همچنین بر ضرورت ارتباط بیشتر میان مدیریت شهرستان و رسانه‌های محلی تأکید کرد و گفت اطلاع‌رسانی شفاف درباره برنامه‌ها، اقدامات و خدمات دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شود.

او با اشاره به جایگاه مردم در نظام اداری کشور گفت مطالبات شهروندان باید با دقت و مسئولیت‌پذیری پیگیری شود.

درخواست برای ارتقای کیفیت رسانه‌های محلی

فرماندار دماوند همچنین خواستار افزایش کیفیت تولیدات رسانه‌ای در این شهرستان شد و گفت توجه بیشتر به اصول خبرنویسی و استانداردهای حرفه‌ای می‌تواند کیفیت اطلاع‌رسانی و در نتیجه اعتماد عمومی را افزایش دهد.

او یکی از موضوعات مورد تأکید خود را تفکیک فعالیت رسانه‌ای از تبلیغات عنوان کرد و گفت حفظ جایگاه خبر و رعایت چارچوب‌های حرفه‌ای و اخلاقی باید مورد توجه فعالان رسانه‌ای قرار گیرد.

کانون خبرنگاران دماوند در راه است؟

حیدری‌آزاد همچنین بر راه‌اندازی کانون خبرنگاران شهرستان دماوند تأکید کرد و آن را اقدامی برای ساماندهی فعالیت رسانه‌ای، افزایش همکاری میان خبرنگاران و ایجاد هماهنگی بیشتر میان فعالان این حوزه دانست.

او درباره جزئیات چگونگی تشکیل این کانون توضیح بیشتری نداد.

تبریک روز خبرنگار

فرماندار دماوند در این نشست همچنین به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، از خبرنگاران، عکاسان، فعالان مطبوعاتی و مدیران رسانه‌های محلی تقدیر کرد.

او با گرامیداشت یاد خبرنگارانی که در جریان انجام وظایف حرفه‌ای خود جان باخته‌اند، گفت خبرنگاران با حضور در متن رویدادها و انعکاس مسائل جامعه، در شکل‌گیری افکار عمومی و افزایش آگاهی مردم نقش دارند.

حیدری‌آزاد ابراز امیدواری کرد تعامل میان مدیریت شهرستان و رسانه‌های محلی در آینده افزایش یابد و این همکاری به انعکاس بهتر مطالبات مردم، اطلاع‌رسانی شفاف‌تر و پیگیری مسائل دماوند کمک کند.