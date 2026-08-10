به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه اکسلسیور هلند برای معرفی علیرضا جهانبخش، خرید جدید و باتجربه خود، تصاویری متفاوت منتشر کرده است؛ تصاویری که در کنار پیراهن جدید این بازیکن، دو جزئیات جالب توجه را هم به نمایش گذاشته‌اند؛ یکی حرف A و دیگری گردنبندی که جهانبخش آن را به گردن دارد.

در تصاویر منتشرشده، جهانبخش در حالی پیراهن اکسلسیور را بر تن کرده که در یکی از قاب‌ها با ژستی متفاوت مقابل دوربین قرار گرفته و در تصویر دیگر، دستش را روی گردنبندی گذاشته که نمادی از ایران را در خود جای داده است؛ جزئیاتی کوچک اما معنادار برای بازیکنی که پس از سال‌ها حضور در فوتبال اروپا، بار دیگر به فوتبال هلند برگشته است.

حرف A نیز می‌تواند بیش از یک نشانه ساده باشد. نخستین حرف نام علیرضا که حالا قرار است در قاب تازه‌ای از فوتبال هلند دیده شود. انگار اکسلسیور برای ورود بازیکن ایرانی خود، از همان ابتدا بخشی از داستان شخصی او را هم وارد قاب کرده است.

اما شاید جذاب‌ترین بخش ماجرا همان گردنبندی باشد که جهانبخش در مقابل دوربین به آن اشاره می‌کند؛ نمادی از ایران که همراه همیشگی او در مسیر فوتبال اروپایی است.

جهانبخش حالا بار دیگر به سرزمینی برگشته که سال‌های مهمی از فوتبالش را در آن سپری کرد؛ این بار با تجربه سال‌ها بازی در سطح اول اروپا و در حالی که یک نشانه از گذشته و هویت خود را نیز با خود به هلند برده است.