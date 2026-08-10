خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در روزهای اخیر گلایه‌های متعددی از صف‌های طولانی خودروها در جایگاه‌های سوخت استان بوشهر دریافت شده است؛ صف‌هایی که در برخی ساعات روز به‌ویژه صبح‌ها و ساعات اوج مراجعه، زمان قابل توجهی از شهروندان را برای یک سوخت‌گیری ساده می‌گیرد.

کاهش میزان سوخت قابل دریافت با کارت‌های جایگاه به ۱۵ لیتر، محدود شدن تعداد دفعات سوخت‌گیری و پایین بودن ظرفیت کارت‌های اضطراری از جمله مواردی است که مردم نسبت به آن گلایه دارند.

در شرایطی که گرمای شدید تابستان در استان بوشهر استفاده از کولر خودرو را به یک ضرورت تبدیل کرده است، تأمین بنزین برای شهروندان اهمیت دوچندانی دارد. با این حال، برخی مردم می‌گویند حتی پس از حضور در صف‌های طولانی، در مواردی موفق به سوخت‌گیری نشده‌اند و ناچار شده‌اند برای تأمین بنزین در زمان دیگری دوباره به جایگاه مراجعه کنند.

سوخت‌گیری نباید این‌قدر زمان‌بر باشد

یکی از شهروندان بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سوخت‌گیری خودرو نباید به یک فرآیند طولانی و طاقت‌فرسا تبدیل شود؛ مردم برای کارهای روزمره خود به خودرو نیاز دارند و نمی‌توانند ساعت‌ها در صف جایگاه منتظر بمانند.

احسان افزود: در برخی مواقع صبح زود به جایگاه مراجعه می‌کنیم تا قبل از شروع کار سوخت‌گیری کنیم، اما با این پاسخ مواجه می‌شویم که کارت سوخت جایگاه وجود ندارد یا کارت تمام شده است.

وی ادامه داد: اگر قرار است سهمیه یا میزان سوخت قابل دریافت با کارت جایگاه کاهش پیدا کند، باید شرایط مردم و میزان نیاز آنها نیز در نظر گرفته شود، زیرا بسیاری از خانواده‌ها برای رفت‌وآمد روزانه خود به خودرو وابسته هستند.

صف‌های طولانی واقعاً مردم را خسته کرده است. گاهی مدت زیادی در صف می‌ایستیم و وقتی نوبتمان می‌رسد، می‌گویند کارت جایگاه تمام شده یا امکان سوخت‌گیری با کارت وجود ندارد این شهروند بوشهری خواستار مدیریت بهتر توزیع سوخت شد و گفت: انتظار مردم این است که مسئولان مشکل را به‌صورت اساسی حل کنند تا مراجعه به جایگاه و سوخت‌گیری دوباره به یک کار عادی و بدون دردسر تبدیل شود.

شهروند دیگری که برای سوخت‌گیری به یکی از جایگاه‌های استان مراجعه کرده بود نیز به خبرنگار مهر گفت: صف‌های طولانی واقعاً مردم را خسته کرده است. گاهی مدت زیادی در صف می‌ایستیم و وقتی نوبتمان می‌رسد، می‌گویند کارت جایگاه تمام شده یا امکان سوخت‌گیری با کارت وجود ندارد.

حسین افزود: مردم نمی‌دانند باید چه زمانی به جایگاه مراجعه کنند تا بتوانند بنزین بزنند. صبح زود می‌آییم، ظهر مراجعه می‌کنیم یا شب به جایگاه می‌رویم، اما در برخی مواقع با مشکل کارت یا تمام شدن سهمیه مواجه می‌شویم.

حسین تأکید کرد: انتظار مردم زیادی نیست؛ فقط می‌خواهیم وقتی به جایگاه مراجعه می‌کنیم، امکان سوخت‌گیری داشته باشیم و مجبور نباشیم برای چند لیتر بنزین ساعت‌ها در صف بمانیم.

ورود دستگاه قضایی به مشکلات جایگاه‌های سوخت

در پی افزایش گلایه‌های مردم، موضوع نحوه عرضه و توزیع بنزین در جایگاه‌های استان بوشهر مورد توجه دستگاه قضایی استان نیز قرار گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعات مردم و طرح گلایه‌های متعدد درباره کمبود یا نبود بنزین در جایگاه‌ها اظهار کرد: مردم شریف استان بوشهر در جای جای استان، شهرستان‌ها و بخش‌ها مراجعاتی به دستگاه قضایی داشته و گلایه‌های شدیدی درباره نبود یا کمبود سوخت در مراکز عرضه بنزین مطرح کرده‌اند که این گلایه‌ها به‌حق بوده است.

مهدی مهرانگیز افزود: در همین راستا سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان بوشهر به دادگستری دعوت شد و مطالبات مردم و دغدغه‌های موجود در این زمینه به وی ابلاغ شد.

مهرانگیز ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، حدود ۲۰۰ کارت اضطراری در استان توزیع خواهد شد تا هیچ نقطه‌ای از استان بدون کارت اضطراری نباشد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: تعداد کارت‌های اضطراری اختصاص‌یافته به هر جایگاه بر اساس میزان مراجعه و میزان بنزینی که در آن جایگاه عرضه می‌شود، تعیین خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که جایگاه‌های پرتردد ممکن است دو، سه یا پنج کارت دریافت کنند و جایگاه‌های خلوت نیز متناسب با نیاز خود کارت اضطراری داشته باشند.

هشدار دستگاه قضایی به جایگاه‌های متخلف

مهرانگیز با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح از کارت‌های اضطراری گفت: جایگاه‌ها اجازه ندارند سوخت را به غیر از خودروها و خارج از ضوابط به صورت آزاد عرضه کنند و اولویت با خودروهای مردم است.

گاهی مردم حدود نیمه‌شب به جایگاه مراجعه می‌کنند و می‌بینند کارت اضطراری تمام شده است، در حالی که گزارش‌هایی به ما رسیده که نشان می‌دهد در برخی موارد کارت اضطراری در محل‌های دیگری مورد استفاده قرار گرفته است وی افزود: گاهی مردم حدود نیمه‌شب به جایگاه مراجعه می‌کنند و می‌بینند کارت اضطراری تمام شده است، در حالی که گزارش‌هایی به ما رسیده که نشان می‌دهد در برخی موارد کارت اضطراری در محل‌های دیگری مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از استفاده از ظرفیت دادستان‌ها، نمایندگان دادستان، مردم و بسیج برای نظارت بر جایگاه‌ها خبر داد و گفت: اگر جایگاهی مرتکب تخلفاتی مانند کم‌فروشی، فروش خارج از ضابطه یا اختصاص سوخت به افرادی که با خودرو مراجعه نکرده‌اند شود، به‌شدت با آن برخورد خواهد شد.

مهرانگیز همچنین بر ضرورت توجه ویژه به شرایط اقلیمی استان بوشهر تأکید کرد و گفت: در استان‌های خنک ممکن است استفاده از کولر خودرو ضرورت زیادی نداشته باشد، اما در بوشهر با این هوای گرم نمی‌توان بدون کولر خودرو تردد کرد و این موضوع باید در مدیریت تأمین و توزیع سوخت استان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

اکنون مردم بوشهر انتظار دارند تصمیم‌های اتخاذشده هرچه سریع‌تر در جایگاه‌های استان عملیاتی شود و با افزایش دسترسی به کارت‌های اضطراری، نظارت بر نحوه عرضه سوخت و برخورد با تخلفات احتمالی، صف‌های طولانی و سردرگمی شهروندان پایان یابد؛ چرا که سوخت‌گیری برای شهروندان نباید به یک فرآیند فرسایشی و زمان‌بر تبدیل شود.