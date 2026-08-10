«آب و زمین» محور توسعه بویراحمد؛ پیگیری احقاق حقوق اعتباری شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی عصر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با تشریح رویکردهای مدیریتی و اولویتهای توسعهای شهرستان، اظهار کرد: مدیریت باید بر پایه علم، تجربه و برنامهریزی باشد و اختلافات جای خود را به همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و ظرفیتهای اجتماعی بدهد.
وی با بیان اینکه «آب و زمین» از مهمترین شاخصهای توسعه شهرستان بویراحمد محسوب میشوند، افزود: در حوزه توسعه شهری و روستایی باید ظرفیتهای موجود بهدرستی شناسایی و برای استفاده از آنها برنامهریزی شود.
پیگیری حقوق اعتباری بویراحمد
فرماندار بویراحمد با اشاره به ضرورت بازنگری در شاخصهای توزیع اعتبارات، گفت: توزیع منابع باید عادلانه و بر اساس نیازهای واقعی شهرستان انجام شود و تلاش ما این است که ردیفهای اعتباری بویراحمد تقویت و پروژههای شهرستان از ظرفیت اعتبارات ملی نیز بهرهمند شوند.
بهشتی با اشاره به رشد ۲۸ درصدی بودجه شهرستان در سال جاری، اظهار کرد: در سال گذشته نیز ۱۸۷ میلیارد تومان اعتبار در سه بخش کمیته برنامهریزی شهرستان، محرومیتزدایی و فاضلاب اختصاص یافت که پیگیر اجرای دقیق پروژههای مربوط به این اعتبارات هستیم.
وی با انتقاد از نیمهتمام ماندن برخی پروژهها و تغییر اولویتها با تغییر مدیران، افزود: یک پروژه باید تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شود و تغییر مدیریت نباید موجب تغییر مسیر پروژههای ضروری شهرستان شود.
مطالعات آب و رفع تنش آبی
فرماندار بویراحمد یکی از مهمترین اولویتهای شهرستان را تأمین آب دانست و گفت: برای رفع مشکلات آب کشاورزی ابتدا باید مطالعات جامع انجام و سپس پروژههای اجرایی تعریف شوند.
بهشتی افزود: پروژههای نهگانه مرتبط با تنش آبی در کمیته برنامهریزی و محرومیتزدایی در حال پیگیری است و تلاش میکنیم تخصیص اعتبارات و روند اجرای این پروژهها شفاف باشد.
وی همچنین از اجرای پروژه «پلنگزنی» در حوزه آب کشاورزی و بهسازی روستاها خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا بهمنماه امسال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در شهرستان بویراحمد به بهرهبرداری برسد.
آسیبهای اجتماعی؛ اولویت با پیشگیری
بهشتی با اشاره به وضعیت آسیبهای اجتماعی در شهرستان، بر ضرورت تقویت برنامههای پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: در حوزه آسیبهای روانی باید نظام سلامت روان، غربالگری و دسترسی مردم به خدمات مشاورهای تقویت شود.
وی آموزش و پرورش را یکی از مهمترین بسترهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: توجه به مسائل روانی کودکان و نوجوانان و شناسایی بهموقع اختلالات رفتاری میتواند از شکلگیری آسیبهای اجتماعی در آینده جلوگیری کند.
نظارت مستمر بر بازار و ساماندهی نانواییها
فرماندار بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظارت مستمر بر بازار، گفت: سیستم نظارت بر بازار به صورت روزانه انجام میشود و از نظر فراوانی کالا و ذخایر، وضعیت شهرستان مطلوب است.
بهشتی با اشاره به بازرسیهای انجامشده از نانواییها اظهار کرد: هشت چالش اصلی از جمله فروش خارج از شبکه، استفاده غیرمجاز از کارتهای خرید نان، خروج آرد یارانهای و کمفروشی شناسایی شده است.
وی از جمعآوری ۹۰ کارتخوان خارج از شبکه و پایش ۱۵۰ نانوایی شهرستان خبر داد و گفت: برخورد با متخلفان به صورت پلکانی انجام میشود و از کسر سهمیه تا لغو امتیاز را شامل خواهد شد.
موافقت با خرید ۲۱ اتوبوس برای یاسوج
فرماندار بویراحمد با اشاره به مشکلات حملونقل عمومی در یاسوج، از موافقت با خرید ۲۱ دستگاه اتوبوس برای ناوگان شهری خبر داد.
بهشتی افزود: شهرداری باید طرح توجیهی خطوط ویژه و نحوه مشارکت تاکسیهای شخصی در حملونقل عمومی را ارائه کند و همزمان الزامات پدافند غیرعامل در ورودیها و خروجیهای شهر نیز مورد توجه قرار گیرد.
تکمیل پروژههای نیمهتمام و جذب سرمایهگذاری
وی با تأکید بر اینکه سیاست دولت در حوزه عمرانی، تکمیل پروژههای نیمهتمام است، گفت: در بودجهریزی باید پروژهها به شکل دقیق در فصول مربوط تعریف شوند تا منابع به صورت هدفمند اختصاص یابد.
بهشتی همچنین بر تغییر ماهیت برخی پروژههای استانی به پروژههای ملی برای افزایش ظرفیت جذب اعتبار تأکید کرد و افزود: در حوزه سرمایهگذاری و تولید انرژی نیز ظرفیتهای قابل توجهی در استان وجود دارد که باید برای توسعه اقتصادی از آنها استفاده شود.
بومیگزینی بدون مرزبندیهای تفرقهانگیز
فرماندار بویراحمد در پاسخ به پرسشی درباره بومیگزینی، اظهار کرد: شهرستان بویراحمد به عنوان مرکز استان از حقوق شهرستانی در حوزه جذب و انتصاب برخوردار است، اما نباید موضوعات جغرافیایی و بومی به عاملی برای ایجاد مرزبندی و تفرقه تبدیل شود.
وی افزود: مدیریت شهرستان رویکردی فرامنطقهای و فراجناحی دارد و هدف اصلی، استفاده از تمام ظرفیتها برای توسعه بویراحمد و استان است.
رسانهها؛ ظرفیت توسعه شهرستان
بهشتی با تأکید بر نقش رسانهها و فعالان فضای مجازی در روند توسعه، گفت: رسانهها میتوانند با مطالبهگری، اطلاعرسانی شفاف و انعکاس نیازهای واقعی مردم، به حل مسائل شهرستان کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: هر مدیری که عملکرد مطلوبی داشته باشد مورد حمایت قرار میگیرد و در صورت وجود ضعف نیز اصلاح عملکرد در دستور کار خواهد بود.
فرماندار بویراحمد تأکید کرد: مسیر توسعه شهرستان از همافزایی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، رسانهها و مردم میگذرد و پیگیری مستمر پروژهها و نظارت هوشمندانه میتواند زمینه رفع موانع توسعه بویراحمد را فراهم کند.
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