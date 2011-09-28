سرانه فضایی ورزشی کردستان در سال جاری افزایش یافت

فرهاد عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه یکی از راه های مهم تحقق شاخصه های تقویت ورزشی کردستان توسعه امکانات و زیرساختهاست در این رابطه اداره کل ورزش و جوانان کردستان توجه ویژه ای به توسعه زیرساخت های ورزشی در سطح استان دارد.

وی با اشاره به لزوم تسریع در ساخت اماکن و فضاهای ورزشی در استان کردستان افزود: استان کردستان در مقایسه با برخی از استانها دیگر کشور با میانگین کشوری هنوز فاصله زیادی دارد که انتظار می رود این فاصله هر چه زودتر با همت و تلاش مدیران استان و حمایت های کشور کاهش یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: مجموعه اداره کل ورزش و جوانان استان امسال در نظر دارد کلیه اعتبارات و امکانات و تجهیزات لازم را به صورت عادلانه در سطح استان تقسیم کند که البته این امر به فعالیت هیئت های ورزشی شهرستان های و افزایش ورزشکاران سازمان یافته در رشته های مختلف ورزشی بستگی دارد.

عبداللهی بیان کرد: انتظار می رود با تلاش کلیه هیئت های ورزشی در سطح استان تعداد بیشتری از ورزشکاران و علاقمندان به ورزش را تحت پوشش بیمه ورزشی قرار گیرند و هر شهرستان به آمار و سهیمه مورد نظر برسد.

وی در پایان گفت: با بهره برداری از پروژه های در دست اجرای ورزشی در استان کردستان نه تنها زمینه برای تقویت ورزش قهرمانی در این استان فراهم می شود بلکه شرایط برای حضور و مشارکت بیشتر اقشار مختلف مردم جهت حضور در برنامه های ورزش همگانی نیز تامین می شود.