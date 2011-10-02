علی محبوبی دبیر اجرایی همایش «مولانا در آینه شمس» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این همایش گفت: از آنجا که قرار است در این همایش یک روزه سه شهر خوی، قونیه و نیشابور به دلیل اشتراکاتی که درباره شمس و مولانا و عطار دارند با همدیگر خواهرخوانده شوند برنامه ویژهای ندارک دیده شده است که طی آن کلید طلایی شهر خوی به شهردار قونیه و نیشابور اهدا میشود.
وی ادامه داد: به همین مناسبت میهمانانی از بین چهرههای فرهنگی و علمی کشور ایران و ترکیه خواهیم داشت که برخی از آنها رئیس بارگاه مولانا در ترکیه، رئیس یا معاون دانشگاه سلجوق، شهردار قونیه، شهردار و اعضای شورای شهر نیشابور، رئیس دانشگاه نیشابور، چهرههای موسیقایی و سینمایی از کشورمان، تعدادی از برترین مولویپژوهان و عطارشناسان و ... هستند.
دبیر اجرایی همایش «مولانا در آینه شمس» با اشاره به اینکه ارائه مقالات علمی از دیگر برنامههای همایش است، توضیح داد: برای بالا بردن سطح علمی و کیفی همایش این مقالات از سوی چهرههایی ارائه خواهد شد که پژوهشهای جامعی درباره مولانا داشتهاند.
محبوبی افزود: همچنین با همکاری شرکت پست کشور، تمبر شمس هم طراحی و چاپ شده که برای نخستینبار در این همایش رونمایی و عرضه خواهد شد.
به گفته وی امضای تفاهمنامه علمی - فرهنگی بین دانشگاه آزاد خوی و دانشگاه سلجوق قونیه از دیگر برنامههای همایش خواهد بود.
دبیر همایش «مولانا در آینه شمس» در پایان اجرای جلال ذوالفنون و گروهش را یکی از مهمترین بخشهای هنری همایش دانست.
دارالصفای شهر خوی پنجشنبه 14 مهرماه از ساعت 9 صبح تا 8 شب میزبان همایش «مولانا در آینه شمس» خواهد بود.
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