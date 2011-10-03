مرتضی آتش‌ زمزم دراین باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم سینمایی از چهارشنبه 13 مهرماه در گروه سینمایی آزاد به نمایش عمومی در می‌آید. روز گذشته از پوستر این فیلم که توسط پیام سنماری طراحی شده رونمایی شده است.

وی ادامه داد: پخش این فیلم سینمایی با گویا فیلم است."مرگ سپید" از فضایی اکشن و پر کشش برخوردار است. مدتهاست که فیلم اکشن در سینمای ایران به نمایش در نیامده است، امیدوارم این فیلم بتواند مخاطبان این نوع فیلمها را به سینما بکشاند. تبلیغات تلویزیونی فیلم از امروز در تلویزیون آغاز می‌شود. آنونس فیلم نیز چند روز است که با صدای ابوالحسن تهامی‌نژاد در سینماها به نمایش درمی‌آید.

تصویربرداری این فیلم در شهر فولادشهر و مناطق دیدنی استان اصفهان انجام شده است. بازیگران"مرگ سپید" ترکیبی از بازیگران ایرانی و لبنانی هستند. شهرام قائدی، ذبیح افشار، مانا بهرامی، علی‌اکبر میاندار، مهدی باقربیگی، کیانا شهنام‌نیا و بازیگران لبنانی مجدی مشموشی، بولین حداد، فواد حسن در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

"مرگ سپید" داستان پسر جوانی به نام فرید را روایت می‌کند که به همراه دوستش مسعود در معاملات مواد مخدر به دنبال آرزوها و رویاهای خود هستند. فرید که خود مواد مخدر مصرف می‌کند در بزرگترین قاچاق هروئین فشرده با یک مافیای خارجی هزینه گزافی پرداخت می‌کند.