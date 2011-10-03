به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به طرح و ارائه نظریه جدید درباره تغییر اجتماعی می‌پردازد. این نظریه به طور ضمنی در آرا و آثار اندیشمندانی چون پی‌یر بوردیو، جودیت باتلر، ارنستو لاکلاو و اسلاوی ژیژیک مطرح شده است و نویسنده آنرا به طور شفاف صورت بندی کرده است.

تعاملات دموکراتیک، هژمونی، همبستگی سیاسی، کنشهای انقلابی و اخلاق تغییر از جمله موضوعاتی هستند که نویسنده در نظریه خود آنها را مورد بررسی قرار داده است.

این کتاب در هفت فصل سامان یافته است و مقدمه آن توسط اسلاوی ژیژک فیلسوف معاصر به نگارش درآمده و با عنوان "نظریه جدید تغییر اجتماعی" از سوی انتشارات پالیتی منتشر شده است.