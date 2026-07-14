برگزاری رویداد هنری «مشق ناتمام» بر فراز پل طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد فرهنگی، هنری «مشق ناتمام» مشتمل بر یادنامه بیش از ۴۰۰ کودک شهید ایرانی است که بر اثر جنگ جان خود را از دست دادند از روز سه شنبه بیست و سوم تیر در پل طبیعت تهران آغاز می شود.

در توضیحات تکمیلی این پروژه آمده است:

پل طبیعت تهران از سه‌شنبه شب، معبری خواهد گشود، به دنیای شیرین و خاطره انگیزِ کودکانِ معصومی، که در زنگ آخر مدرسه، بازی‌های نیمه‌تمام و آرزوهای فردایشان، برای همیشه در هیاهوی جنگ گم شد.

«مشق ناتمام» با اجرای نمایش، موسیقی، برنامه‌های تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها و نیز آئین شمع‌افروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در کنار نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰ کودک شهید، به روایت حسین پارسایی و با حضور جمعی از هنرمندان حوزه‌های تجسمی، نمایش و موسیقی و به تهیه‌کنندگی محمدصادق میرکریمی، در سراسر پل طبیعت برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است.

برای حضور در این رویداد، از سه‌شنبه ۲۳ تیر تا شنبه ۲۷ تیر، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳، با حضور و عبور از پل طبیعت تهران، به فرشتگان شهید وطن ادای احترام می کنیم.