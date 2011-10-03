برگزاری نمایشگاه های با کیفیت مورد حمایت قرار می گیرد

اصغرعالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید کلیه تدابیر لازم در خصوص برگزاری مطلوبتر نمایشگاه های تخصص متفاوت اندیشه شود تا نیاز بازدید کنندگان از نمایشگاه تخصصی برآورده شود.

وی در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان افزود: با توجه به برنامه ریزی شرکت نمایشگاه های غرب کشور در برگزاری متنوع نمایشگاه های تخصصی، می بایست اطلاع رسانی های لازم و هدف دار در سطح استان بعمل آید تا علاقمندان هر نمایشگاه از زمان برگزاری نمایشگاه مورد نظر خویش مطلع شوند.

عالیخانی گفت: با بالا بردن کیفیت تولیدات و شناسایی و ارزیابی بازارهای هدف می توان نقش بیشتری را در بازارهای کشورهای مختلف و از جمله کشورهای همسایه ایفا کرد.