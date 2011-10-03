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۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۶

برگزاری نمایشگاه های با کیفیت مورد حمایت قرار می گیرد

برگزاری نمایشگاه های با کیفیت مورد حمایت قرار می گیرد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی از حمایت این سازمان در برگزاری نمایشگاه های با کیفیت در سطح استان خبر داد.

اصغرعالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید کلیه تدابیر لازم در خصوص برگزاری مطلوبتر نمایشگاه های تخصص متفاوت اندیشه شود تا نیاز بازدید کنندگان از نمایشگاه تخصصی برآورده شود.
 
وی در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان افزود: با توجه به برنامه ریزی شرکت نمایشگاه های غرب کشور در برگزاری متنوع نمایشگاه های تخصصی، می بایست اطلاع رسانی های لازم و هدف دار در سطح استان بعمل آید تا علاقمندان هر نمایشگاه از زمان برگزاری نمایشگاه مورد نظر خویش مطلع شوند.
 
عالیخانی گفت: با بالا بردن کیفیت تولیدات و شناسایی و ارزیابی بازارهای هدف می توان نقش بیشتری را در بازارهای کشورهای مختلف و از جمله کشورهای همسایه ایفا کرد.
 
وی افزود: سازمان بازرگانی استان مرکزی حمایت خود را از برگزاری نمایشگاه های تخصصی با کیفیت اعلام داشته و آمادگی دارد شرایط ایجاد این گونه نمایشگاه ها را فراهم سازد.
کد مطلب 1422665

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