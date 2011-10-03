آیت دولتشاه، دبیر دومین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند روز پیش، جشن کوچکی با حضور داوران جایزه برگزار شد که در این جشن، آثار میان داوران تقسیم شد و تعدادی از آثار هم برای داورانی که در برنامه حضور نداشتند، ارسال شد و بدین ترتیب داوری رسمی آثار از روز شنبه 9 مهر آغاز شده ست.

وی افزود: پایان مهلت داوری آثار، 15 آذرماه است. قرار کلی بر این است که هر داور یک مجموعه داستان و یک رمان را برای حضور در بخش نهایی داروی، معرفی کند، اما دست داورها باز است و اگر بخواهند می‌توانند دو کتاب را برای رفتن به دور بعدی معرفی کنند. البته مشروط به این که دو کتاب معرفی شده، قابلیت رقابت با دیگر کتاب‌ها برای تصدی مقام کتاب سال را داشته باشند.

مهلت ارسال کتاب‌های چاپ سال 89 از 15 مرداد آغاز شد و تا 15 شهریور ادامه یافت. دومین جایزه ادبی هفت اقلیم برای انتخاب رمان و مجموعه داستان سال، کار خود را با 23 داور کار خود را آغاز کرده است.