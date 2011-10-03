به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، سی و امین سال بزرگداشت کنگره بین المللی المپیک که یازدهمین دوره خودرا در سال 1981با حضور خوان آنتونیو سامارانش در آلمان برگزارکرده بود بعد از 30 سال بار دیگر در شهر "بادن بادن" آلمان با حضور قهرمانان و مدال آوران المپیک برگزارگردید.

در ابتدای این نشست "ولفگانگ گرستنر" شهردار بادن بادن در خصوص اهداف کمیته بین المللی و نهضت المپیک، دکتر "توماس باخ" ریاست کمیته ملی المپیک آلمان در خصوص نقش ورزشکاران و کمیسیون ورزشکاران ایده های جدید خود را برای بازیهای المپیک تشریح نمودند .

در ادامه "ژاک روگ" با سخنان کوتاهی با گرامی داشت این روز که سی سال از آن می گذرد اظهار داشت :کوبرتن بنیانگذار بازیهای المپیک نوین بوده و نهضت آزادگی در ورزش و زیر ساخت بازیها را پی ریزی کرد و سعی داشت ورزشکاران، سالم و سلامت در بازیها حضور داشته باشند تا اینکه سی سال پیش "خوان انتونیو سامارانش" روح جدیدی در برنامه های اساسی و بنیادی ورزش در لوزان دمید و المپیزم را به دنیا شناساند. موزه المپیک را راه اندازی نمود و بازیها را هر چه باشکوهتر و بی طرفانه تر برگزار و از نهضت المپیک و حق و حقانیت دفاع نمود. بودجه IOC را افزایش داد و مقر جدید را احداث نمود . واقعا یادش گرامی و روحش شاد باد.

در طول برگزاری این اجلاس علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک و بهرام افشار زاده دبیرکل با افراد و شخصیت های ورزشی کشورهای حاضر در زمینه تفاهم های فیمابین و ارتباطات بین المللی و حضور در بازیهای مختلف و چگونگی حضور در مراسم و مسابقات و مناسبت های ویژه و اجلاسهای بین المللی به گفتگو نشستند و ملاقاتی نیز با کاردار سفارت ایران در آلمان داشتند.

"ژاک روگ" رئیس کمیته بین المللی المپیک، "توماس باخ" رئیس کمیته المپیک آلمان (وی به احتمالا یکی از کاندیدای ریاست IOC می باشد) ، "میشل وسپر" دبیر کل کمیته ملی المپیک آلمان ، "ویلی دامون" رئیس آکادمی ملی المپیک آلمان، "یازیک هی کی" رئیس کمیته ملی المپیک اروپا، "کالوس شرمن" رئیس ورزشهای همگانی و عضو کمیته فرهنگی IOC نفراتی بودند که رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان در حاشیه این اجلاس با آنها به دیدار و گفتگو پرداختند.

نکته قابل توجه آنکه بعد از اجلاس "بادن بادن" آلمان محمد علی آبادی و بهرام افشارزاده با سفر به کشور فرانسه از یکی از پیشرفته ترین کمپ های تمرینی - ورزشی جهان و مرکز ورزش قهرمانی فرانسه در شهر پاریس که دارای سالن های مجهز تمرین، تست آمادگی جسمانی، آب درمانی، ماساژ درمانی، خوابگاه،کلاس های آموزشی ،استخرهای مجهز ،سالن های پیشرفته بدنسازی و... می باشد بازدید به عمل آوردند که در خاتمه تفاهم نامه ای بین دو کمیته ملی المپیک ایران و فرانسه به امضاء رسید تا کمیته ملی المپیک کشورمان بتواند از امکانات این کمپ برای آمادگی کاروان اعزامی و ورزشکاران خود برای حضور قدرتمندانه در بازیهای المپیک 2012 لندن استفاده کند.

به همین منظور و بعد از بازدید علی آبادی و افشار زاده از کمپ پیشرفته تمرینی پاریس و در راستای توسعه هر چه بیشتر همکاریهای دو جانبه و ارتقاء دوستی و تفاهم بین دو ملت جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی ایران، تفاهمنامه ورزشی بین دو کمیته ملی المپیک ایران و فرانسه به امضاء رسید که مفاد آن بدین شرح می باشد.

ماده 1- طرفین بر این اعتقادند که امضاء تفاهمنامه حاضر توسعه مبادلات دو جانبه و همکاریها بر اساس احترام متقابل و برابری منافع، توسعه ورزش دو کشور را فراهم می آورد.

ماده 2- طرفین توافق نمودند که مقامات ورزشی دو کشور می بایست روابط و نیز همکاریهای خود را توسعه داده، نقطه نظرات و تجربیات خود را در زمینه امور بین الملل بویژه در خصوص ورزش و اشاعه روح المپیک و حفظ صلح در جهان مستمراً مبادله نمایند.با توجه به هدف مذکور طرفین توافق نمودند که هر یک به تناوب هیئتی عالیرتبه (حداکثر5 نفر) از طرف دیگر را بمنظور مبادله نقطه نظرات و تجربیات بپذیرد.

ماده 3- طرفین، مبادلات و همکاریهای کارشناسان، محققین در حوزه ورزش قهرمانی، ورزش همگانی، پزشکی ورزشی و پزشکی عمومی را تشویق نمایند.

ماده 4- طرفین اطلاعات، انتشارات، مواد آموزشی در زمینه تربیت بدنی و ورزش را با یکدیگر مبادله خواهند نمود.

ماده 5- طرفین بر لزوم توسعه همکاریها در زمینه مبارزه علیه دوپینگ و دیگر اعمال ضد ورزشی اعتقاد راسخ دارند.

ماده 6- طرفی که هیئت خود را اعزام می نماید هزینه های بلیط هواپیمای رفت و برگشت و بیمه بیماری را تقبل می نماید و طرف مقابل هزینه های اسکان، تغذیه و حمل و نقل داخلی را بعهده می گیرد.

ماده 7- طرفین، مبادلات تیم های ملی، منطقه ای و یا باشگاههای مختلف ورزشی شرکت در مسابقات یا تمرین مشترک را تشویق نمایند.

این تفاهمنامه توسط بهرام افشار زاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران و ژان پیرموژن دبیر کل کمیته المپیک فرانسه به امضاء رسید.

بعد از ملاقات رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک با میر ابوطالب سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس ،علی آبادی و افشار زاده در ادامه ضمن بازدید از تمامی قسمتهای انجمن ملی ورزش فرانسه با "تری مایو دات" مدیر کل موسسه ، "نیکولاس برتین" رئیس موسسه ورزش ملی فرانسه، "جین پیر مو می کین" دبیر کل موسسه ورزش ملی فرانسه ، "کالوس شورمن" مشاور روابط بین الملل آلمان دیدار و گفتگو کردند.