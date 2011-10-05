به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی فیلم های بخش داستانی: "صدای باران" جلال ساعد پناه، "‌تی له" مریم فتحی‌فر، "به اضافه یک" محمد صفرزاده، "انار میوه بهشت است" تیمور قادری، "سفر سرد" جلال نصیری، "یار دوازدهم" فریدون نجفی، "راز نگاه" حامد سعادت، "خروسک" فریدون نجفی، "برای او" سید مرتضی سبز قبا، "بوی بودنت نباشه" سیف الله یزدانی، "تنگ" کریم عظیمی، "نامه ها،عکس ها، آدم ها" سید محمد رضا خردمندان، "سکوت برکه ها" فاطمه دست مرد، "نفس نرم نسیم" سعید همتی وند، "جیره بندی احساسات در هنگام کسوف" علی احمدی، "پشت بام" فائزه عزیزخانی، "دور دست" کاوه قهرمان، "شب اول" حسین محمدی و "آق گول" مهدی حیدری.

اسامی فیلم های بخش مستند:

"روایت نحل" سید محمد رضا خردمندان، "مشتی اسماعیل" مهدی زمانپور، "تا مردانمان برقصند" هیوا امین نژاد، "قایق کوچک خداوند" عبدالوحید صاحب الفصول، "نان و نور" الهام اسدی، "سند آزادی" محسن خان‌جهانی، "سعید العلما" احمد رضا داوری، "عید وعیدگاه" سعید خجسته فر، "مهرا" حسن نقاشی، "راست پنجگاه" امیر عابدین پور، "بهارگاه" محمد علی هاشم زهی و"چل سال عاشقی" حسن جعفری.

فیلم های بخش پویانمایی:

"ماسوله" بهرام عظیمی، "خوب، بد وعشق" بزرگمهر حسین پور، "عطر عاشقی" مجید صبری، "روزنه" امیر مهران، "قنات، قنوت، قناعت" علی نیکوکار،‌"مرمت" محمد حدادی پور، "ابابیل" جلیل یغمایی، "نبرد خلیج فارس" فرهاد عظیمی، "تولد آفتاب" حامد کاتبی و "زنی زیر یخ‌ها آواز می خواند" مریم خلیل زاده.

هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش 29 مهر تا دوم آبان ماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.