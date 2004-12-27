پنج قرآن منسوب به ائمه (ع) در موزه آستان قدس رضوي

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر"، اين قرآن ها به خط امام علي (ع) ، امام حسن (ع) ، امام حسين (ع) ، امام سجاد (ع) و امام رضا (ع) هستند .

بر اساس اعلام سازمان سازمان كتابخانه ها ، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي ، قرآن هاي فوق به ترتيب تاريخي به نمايش درآمده است و ديدار كنندگان با توجه و دقت ، به خوبي مي توانند سير تحول خطوط كوفي را مشاهده كنند .

قديمي ترين قرآن وقفي اين گنجينه به سال 393 هجري قمري تعلق دارد كه توسط وزير و صاحب ديوان سلطان محمود و مسعود قزويني وقف شده است .

مجموعه قرآن هاي بسيار نفيس عثمان ابن حسين وراق كه يكي از شاهكارهاي هنر اسلامي است نيز از ديگر آثار به نمايش گذاشته شده در موزه قرآن آستان قدس رضوي است . اين قرآن ها به قرن پنجم هجري قمري تعلق دارند و كاتب و مذهب اين آثار شخص عثمان ابن وراق بوده است . در اين كتاب ها تمام ترنج ها و فواصل آيات و سر سوره ها با طلاي ناب كار شده است .

تعدادي از قرآن هاي اين گنجينه كه به خط نسخ بوده و مربوط به اوايل قرن هفتم هجري است و كاتب آن ياقوت مستعصمي ، خطاط مشهور دربار المستعصم بالله از خلفاي عباسي است .

از ديگر آثار نفيس اين گنجينه ، قرآن هايي به خط عبدالقادر شيرازي است كه مربوط به نيمه دوم قرن دهم هجري است . اين قرآن ها از پركارترين و نفيس ترين قرآن هاي موجود در گنجينه هستند كه به گونه اي كم نظير تذهيب شده و داري جلد سوخته بسيار زيبايي هستند كه آيةالكرسي را با طلا به صورت برجسته روي آن نوشته اند .

قرآن بابري مربوط به نيمه اول قرن دهم به خط اختراعي ظهيرالدين محمد بابر پادشاه و مؤسس سلسله مغولي در هند از ديگر آثار كم نظير اين موزه است .

سازمان كتابخانه ها ، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي در راستاي ارائه خدمات بيشتر به زائرين و مجاورين در سال 1364 سومين موزه خود را افتتاح كرد . ساختمان اين موزه كه بعد ازانقلاب اسلامي ، طي سالهاي 1360 تا 1362 در ضلع جنوب شرقي حرم مطهر احداث شده است داراي 400 متر فضاي نمايشي است .

از سال 1373 طبقه اول اين ساختمان به موزه هداياي مقام معظم رهبري اختصاص داده شده است . گنجينه قرآن در طبقه دوم اين ساختمان قرار دارد و در آن نزديك به 90 جلد قرآن ، 14 جلد مرقع و 13 جلد لاكي و روغني به نمايش گذاشته شده است .