به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خراسان رضوی، محمود احمدی‌نژاد در نهمین جشنواره امام رضا(ع) که شب گذشته در مشهد مقدس برگزار شد، گفت: 9 دوره از برگزاری این جشنواره گذشته است ولی در ابتدای راه هستیم و ظرفیت‌های عظیمی در شناخت و تبعیت از امام است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: جشنواره تا رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی دارد و هرچقدر تولید آثار فرهنگی و هنری در این خصوص پیگیری و عرضه شود جشنواره امام رضا(ع) ماندگارتر می‌شود.

احمدی‌نژاد با طرح این سئوال که چرا امام برای ما مهم است، گفت: چون انسان برای ما مهم بوده و تردیدی نداریم که مهمترین موضوع آفرینش انسان است.

وی ادامه داد: انسان تنها موجودی است که خداوند پس از آفرینش آن تبارک‌الله گفت و به همه هستی و ملائک فرمان داد که به او سجده کنند بنابراین حتماً انسان جلوه خدا محسوب می‌شود.

رئیس جمهور در ادامه با طرح این سئوال که آیا هدف از خلقت انسان محقق شده است، گفت: شاید تعداد معدودی از انسان‌ها به اوج رسیده و همه استعدادهای آنها شکوفا شده باشد ولی هنوز به آن نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و لازمه آن استقرار عدل در جهان است.

وی افزود: تا زمانی که عدل مستقر نشود حقیقت انسان شکوفا نخواهد شد و عدالت آغاز مرحله‌ای برای شکوفاسازی انسان است.

احمدی‌نژاد در ادامه با بیان این که امام تجلی واقعی خداوند به عنوان یک انسان کامل است، به ویژگی‌های امامان اشاره کرده و گفت: بندگی، اوج معرفت، عدالت و هدایت از مشخصه‌های بارز امامان به شمار می‌آید.

رئیس قوه مجریه در ادامه بر شناخت امام رضا(ع) از همه ابعاد تاکید کرد و در عین حال گفت: اما معرفت از امام رضا(ع) باید به معرفت امام زمان(عج) منجر شود و خدا را سپاسگزاریم که این انتقال در حال انجام است.

وی با بیان اینکه آشنایی با عمق و سطح با امام در حال گسترش است، تصریح کرد: زمانی فرا خواهد رسید که همه بشریت آزاد شده و اسباب آزادی انسانیت مهیا شود.

رئیس جمهور با طرح این سئوال که آیا می توان جایگزینی بهتر از حاکم عصر (عج) پیدا کرد؟ گفت: به هیچوجه جایگزینی بهتر نمی‌توان پیدا کرد و فکر نکنیم که امام زمان(عج) فقط متعلق به شیعیان و مسلمانان است بلکه ایشان متعلق به همه بشریت هستند.

وی ادامه داد: کما اینکه حضرت عیسی(ع) و دیگر پیامبران نیز متعلق به همه بشریت بودند.

وی با اعلام اینکه در شرایط کنونی دنیا ظلم به نهایت خود رسیده است و جایی پیدا نمی‌شد که عدالت به معنی حقیقی حاکم باشد، ادامه داد: بالاترین ظلم به انسان دور کردن انسان از حقیقت امام است و چقدر به نام دین و خدا به انسان‌ها در جهان ظلم می‌شود.

احمدی‌نژاد حرکت در نظم کنونی جهان را حرکت در بن بست دانست و گفت‌: بی شک حکومت عدالت گستر جایگزین این نظم خواهد شد.