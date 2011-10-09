افقی روشن در انتظار جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در دیدار با هیئتی از کرواسی روابط بین دو کشور ایران و کرواسی را حسنه توصیف کرد و گفت: در زمان تجاوز به بوسنی و هرزگوین همکاری خوبی میان ایران و کرواسی برای جلوگیری از استمرار تجاوزات و خونریزی‌ها در این کشور به انجام رسید.

وی با اشاره به سابقه روابط تاریخی دو کشور، از گسترش آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران انقلابی مردمی بود نه کودتا یا انقلابی حزبی؛ انقلابی بود که مردم از هر قشر و طبقه‌ای بر ضد یک رژیم ظالم و مستبد که کشورهای بزرگ جهان از جمله امریکا و شوروی و سایر کشورها و حتی کشورهای عربی از حامیان آن بودند، قیام کردند؛ ملتی که اراده آن سقوط رژیم و هدف آن بازگرداندن هیبت و عزت ایران بود؛ در واقع بازگرداندن احکام و تعالیم اسلامی که از سوی رژیم شاه سرکوب شده بود.

دبیرکل مجمع افزود: امام خمینی(ره) این انقلاب را به سامان رساند و رهبر معظم انقلاب آن را استمرار بخشید اما غرب تلاش کرد انوار این انقلاب را خاموش کند و سعی کرده آن را انقلابی داخلی و شیعی که هیچ ارتباطی به دیگر کشورهای اسلامی و اهل سنت ندارد، جلوه دهد؛ اما دیدیم که برکات این انقلاب، جهان اسلام را در برگرفت و بهار عربی در کشورهای اسلامی از جمله مصر و تونس برگرفته از انقلاب ایران بود.

آیت‌الله تسخیری با تاکید بر ادامه موج بیداری اسلامی، تصریح کرد: ما معتقدیم دوران ظلم و استبداد و دیکتاتوری به پایان رسیده است و دوران طلایی و افق روشن در انتظار جهان اسلام است.

در ادامه این نشست دکتر "عزیز حسنویچ" معاون مفتی کرواسی با تقدیر از دعوت جمهوری اسلامی ایران برای حضور در ایران گفت: بدون شک روابط بین ایران و کرواسی از نظر سیاسی، فرهنگی، دینی و اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

وی با ابراز خرسندی از اهتمام جمهوری اسلامی ایران به امور مسلمانان در اقصی نقاط جهان اظهار داشت: کشور شما سردمدار و دولت اول جهان اسلام است.

وی با تقدیر از نقش دبیرکل مجمع تقریب در ایجاد همگرایی بین مسلمانان و علمای مذاهب مختلف اسلامی یادآور شد: آیت الله تسخیری مرد اول جهان اسلام در زمینه گفتگو، صلح و فرهنگ تقریب است و همیشه همه مسلمانان را به روش اسلام حقیقی دعوت می‌کند.

این اندیشمند اهل کرواسی با تاکید بر تلاش برای از بین بردن اسلام هراسی در غرب گفت: در حال حاضر در اروپا شاهد اسلام هراسی و دیدگاه ضد اسلامی که همیشه در غرب وجود داشته هستیم، اما ما تلاش می کنیم چهره واقعی اسلام را به غربیان نشان داده و با این دیدگاه به مبارزه برخیزیم.

در این دیدار سالکان خیریچ امام و خطیب جامعه اسلامی دوبرنیک، حظیم بچیرویچ امام شهر لابین ، خیرالدین موییکانویچ امام شهر رییکا ، ادریس بشیچ عضو مجلس اسلامی کرواسی و مولوی اسحاق مدنی مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت و رئیس شورایعالی مجمع و حجت‌الاسلام خسروشاهی مشاور دبیرکل مجمع نیز حضور داشتند.