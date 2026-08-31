به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در دیدار اعضای مجمع و انجمن خیرین مدرسهساز کشور و استان قم که به منظور بررسی چالشهای زیرساختی آموزش برگزار شد تصریح کرد: تعامل همهجانبه دستگاههای اجرایی با نیکوکاران عرصه مدرسهسازی زمینهساز توسعه پایدار عدالت آموزشی است و باید تمامی موانع اداری در این مسیر برداشته شود.
استاندار قم در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت بهرهبرداری بهینه از پتانسیلهای اقتصادی استان افزود: استفاده هدفمند از منابع حاصل از مولدسازی داراییها میتواند کمبودهای مفرط آموزشی را جبران کند و به همین دلیل پیشنهاد شده است دستکم مبلغ دو همت از این اعتبارات مستقیماً به پروژههای احداث و توسعه مدارس اختصاص یابد تا سرانه آموزشی استان ارتقا یابد.
بهنام جو همچنین از اتخاذ تصمیمات عملیاتی در این نشست خبر داد و بیان کرد: مقرر گردید نمایندهای تامالاختیار از سوی مجمع خیرین مدرسهساز استان معرفی شود تا فرآیندهای مرتبط با موضوع مولدسازی را با هماهنگی مدیریت ارشد استان و نهادهای ذیربط تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.
وی رویکرد نوین در طراحی فضاهای آموزشی را حائز اهمیت برشمرد و اظهار داشت: توجه ویژه به احداث مدارس ورزشی و گنجاندن فضاهای فرهنگی و اجتماعی متناسب با نیازهای روحی و جسمی دانشآموزان در نقشههای اجرایی، از دیگر الزاماتی است که باید در پروژههای جدید مدرسهسازی لحاظ شود.
باید ظرفیت اردوگاههای دانشآموزی را توسعه دهیم
استاندار قم به ابعاد دیگری از توسعه زیرساختهای رفاهی پرداخت و اضافه کرد: ارتقای ظرفیت اردوگاههای دانشآموزی موجود و فعالسازی امکانات تفریحی استان از اقداماتی است که به شادابی و غنیسازی اوقات فراغت نسل نوجوان کمک شایانی میکند.
بهنامجو در بخش پایانی نشست بر تداوم همافزایی میان دستگاهها تأکید کرد و گفت: استمرار هماهنگیهای درونسازمانی میان مدیریت استان، ادارهکل آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و خیرین نیکاندیش شتابدهنده اصلی پیشرفت پروژههای عمرانی آموزشی در قم خواهد بود.
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