خراسان شمالي ميزبان موسيقي مقامي بود

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين جشنواره 850 نفر از هنرمندان شيروان و توابع در قالب 11 گروه با سازه هاي دوتار ، ني ، قرشمه ، سرنا ، دهل و كمانچه در دو بخش تك نوازي و گروه نوازي به مدت دو روز به رقابت پرداختند.

اين گزارش حاكي است هيات داوران در بخش گروه نوازي دو تار ف گروه آريان به سرپرستي ابراهيم كارگر فلاح و در بخش گروه نوازي عاشق ها، گروه عاشق، سرپرستي آقاجان عطايي و قربانعلي دستيار را مشتركا به عنوان نخست برگزيد.

همچنين هيات داوران در بخش هاي تك نوازي دو تار، كربلايي حسين ولي نژاد و روشن گل افروز در تك نوازي سرنا ، آقا جان عطايي در قرشمه، علي شاكري در كمانچه ، خليل يوسفي، قربانعلي دستيار وعلي اصغر قرباني را به مقامهاي نخست برگزيد.