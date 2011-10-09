به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد: فواد نجف زاده ازعکاسان و مدیران فیلمبرداری سینمای ایران دار فانی را وداع گفت. فواد نجفزاده متولد 1331 تهران و فارغ التحصیل مدرسه عالی تلویزیون و دانشکده هنرهای دراماتیک در سال 1365 است.
وی از1378 همکاری خود را با سازمان صدا وسیما به عنوان فیلمبردار آغاز و در سمت فیلمبردار یا مدیر فیلمبرداری در فیلمهای "صوفی شاعر قاصدک"، "آروس"، "مه بانو" و مجموعه "بافتههای رنج" فعالیت داشته و همچنین درفیلمهای تلویزیونی "انتقام"، "آخرین روزهای شاد بودن" و مجموعههای "سایهها"، "مسلمانان اروپا"، "ثقه الاسلام"، "کریم خان زند"، "دلهای شاد"،"سرزمین ما، کانون تمدن" به عنوان تصویربردار یا مدیر تصویربرداری حضور داشته است.
نجفزاده همچنین 10 فیلم سینمایی راعکاسی کرده و جایزه اول و دیپلم افتخار دومین جشنواره عکس سینمایی دفاع مقدس را به خود اختصاص داده است. وی از جمله استادان رشته نورپردازی، فیلمبرداری وعکاسی دردانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران بوده است و به عنوان مترجم، کتابهای "کار فیلمبردار سینما"، "تکنیک نورپردازی در تلویزیون وسینما"، "راهنمایی نقادی و نظریه فیلم" را ترجمه و به عنوان نقاش در اواسط دهه 50 چندین نمایشگاه به شکل انفرادی وگروهی درنگارخانه آفتاب و نیازی برگزار کرده است.
مراسم تشییع این هنرمند فقید متعاقبا اعلام میشود.
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