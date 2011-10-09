شرایط اعزام بورسیه خارج کشور در دوره دکتری/ اولویتهای اعزام به خارج

به گزارش خبرنگار مهر، برخی شرایط اختصاصی بورس تحصیلی خارج از کشور دکتری که از سوی وزارت علوم اعلام شد به این شرح است:

نفرات رتبه اول تا سوم دانش آموختگان دوره کارشناسی و دانشجویان نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد مطابق با آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه با تایید معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند در این دوره شرکت کنند.

داشتن کتب تالیفی و یا ترجمه شده در زمینه های علمی مرتبط و دارا بودن حداقل یک مقاله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخل یا خارج کشور در زمینه های مرتبط علمی از جمله شرایط داوطلبان دوره های بورس خارج از کشور عنوان شده است.

مخترعانی که اختراعات آنان در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور به ثبت رسیده باشد و برگزیدگان رتبه های اول تا سوم خوارزمی، فارابی و رازی می توانند بورسه دکتری تخصصی خارج از کشور را دریافت کنند.

وزارت علوم به مربیان آموزشی و پژوهشی که دارای مدرک کارشناسی ارشد دانشگاهها و مراکز پژوهشی هستند اجازه شرکت در این دوره را می دهد.

شرایط اعزام

قبولی در مصاحبه علمی و تخصصی توسط اداره کل بورس و دانشجویان خارج، داشتن صلاحیتهای علمی و عمومی توسط هیئت اجرایی جذب دانشگاه و هیئت مرکزی علوم بر اساس مقررات، دو شرط مهم اعزام دانشجویان به خارج از کشور به شمار می آید.

داوطلبان باید حداکثر تا 29 اسفند سال 91 نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، پذیرش مورد تایید شورای تخصصی اعزام، ویزا و سایر موارد اعزام اقدام کنند.

شرط حداقل کسب نمره زبان جهت اعزام برای رشته های فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه MSRT=50 و برای رشته های علوم انسانی و هنر MSRT=55 و یا معادل آن است.

در صورتی که دانشگاه پذیرش دهنده نمره زبان خاصی درخواست کند داوطلب موظف است شخصاً آن شرط را برآورده کند.

دانشگاه پذیرش دهنده، استاد راهنمای خارج، موضوع رساله دکتری و استاد ناظر داخل باید در شورای تخصصی اعزام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج مورد تایید قرار گیرد.

سپردن وثیقه که میزان آن با توجه به کشور محل تحصیل و بر اساس مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین می شود از دیگر شروط اعزام اعلام شده است.

اولویت اعزام به خارج

اولویت شرط اعزام دانشجو به خارج کشور از سوی وزارت علوم نیز به این شرح اعلام شده است:

تنها مراکز علمی و پژوهشی که مجری دوره های تحصیلات تکمیلی بوده و رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری آنان در اولویت و مورد نیاز کشور است می توانند داوطلب واجد شرایط را برای تامین اعضای هیئت علمی اعلام نیاز کنند.

اعزام داوطلبان یا مربیان آموزشی و پژوهشی واجد شرایط در موسسات و مراکز آموزش عالی، دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی مشروط به تقبل پرداخت 50 درصد هزینه ها از سوی موسسه معرفی کننده و یا متخصصان و کارشناسان دستگاههای اجرایی واجد شرایط اعزام، مشروط به تقبل 100 درصد هزینه ها توسط دستگاه مربوط خواهد بود.