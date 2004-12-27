دعوت فدراسيون فوتبال ازخبرگان فوتبال كشور

به گزارش خبرنگار" مهر" دردعوتنامه فدراسيون فوتبال آمده است: به منظوراستفاده ازتجربيات صاحب نظران وكارشناسان خبره درخصوص آماده‌ سازي مطلوب تيم ملي فوتبال جمهوري ايران جهت حضورموفق درمرحله دوم مسابقات مقدماتي جام جهاني 2006 آلمان، فدراسيون فوتبال درنظردارد با دعوت ازآنان درنشستي كه زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد، ازنقطه نظرات‌ ايشان استفاده نمايد.

اميد است با وفاق وهمدلي واستفاده ازتمام امكانات موجود راه صعود به مسابقات جام جهاني را هموارنماييم.