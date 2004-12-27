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۷ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۰۴

دعوت فدراسيون فوتبال ازخبرگان فوتبال كشور

درآستانه ديدارهاي مقدماتي جام جهاني 2006 المان فدراسيون فوتبال از تمامي اهالي فوتبال براي رسيدن به اين مهم كمك خواست.

به گزارش خبرنگار" مهر" دردعوتنامه فدراسيون فوتبال آمده است: به منظوراستفاده ازتجربيات صاحب نظران وكارشناسان خبره درخصوص آماده‌ سازي مطلوب تيم ملي فوتبال جمهوري ايران جهت حضورموفق درمرحله دوم مسابقات مقدماتي جام جهاني 2006 آلمان، فدراسيون فوتبال درنظردارد با دعوت ازآنان درنشستي كه زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد، ازنقطه نظرات‌ ايشان استفاده نمايد.
اميد است با وفاق وهمدلي واستفاده ازتمام امكانات موجود راه صعود به مسابقات جام جهاني را هموارنماييم.

کد مطلب 142894

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