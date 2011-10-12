شورای علمی و پژوهشی مدارس علمیه قزوین آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه شورای علمی و پژوهشی و هسته های پژوهشی مدارس علمیه خواهران استان قزوین عصر چهارشنبه با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و جمعی از مدیران مدارس علمیه خواهران در سالن اجتماعات مدرسه علمیه کوثر برگزار شد.

حجت الاسلام محمد حسن باریک بین مدیر حوزه های علمیه خواهران استان در مراسم افتتاحیه، تحقیق و پژوهش را از اولویت های استادان و مدیران مدارس علمیه خواهران دانست و افزود: امروز طلاب باید علاوه بر فراگیری دروس حوزوی، تحقیق و پژوهش را در اولویت درسی خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: مدیران و استادان باید به طلاب جوان روش های تحقیق را بیاموزند تا شاید همین پایان نامه های دانشجویان و طلاب جوان در مدارس حوزه های علمیه مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان بازدهی طلاب در تحقیق و پژوهش را مهم ارزیابی کرد و گفت: افرادی در حوزه ها هستند که می توانند در زمینه های دینی و اخلاقی و معارف الهی تحقیق کنند که نیازمند حضور افراد بیشتری در این زمینه هستیم تا بازدهی کار بالا رود.

حجت الاسلام باریک بین با اشاره به اهمیت برنامه ریزی منظم برای طلاب یادآورشد: با تلاش و همکاری خوب مدیران و استادان حوزه های علمیه خواهران امیدواریم با برنامه ریزی مناسب به اهداف تعیین شده دست یابیم.