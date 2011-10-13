محموله بزرگ اسلحه شکاری غیرمجاز در اسکو کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سرهنگ هوشنگ اشرفی گفت: عوامل پاسگاه جزیره اسلامی در حین کنترل خودروهای عبوری، قصد بازرسی یک دستگاه خودروی سواری سفید رنگ را داشتند که راننده فوق قبل از رسیدن به ایست بازرسی با سرعت زیاد از جهت مخالف اقدام به فرار می کند.

وی گفت: عوامل پاسگاه در حین فرار خودرو، لاستیک عقب خودرو را پنچر کردند که راننده با همان حالت پنچر از ایست بازرسی متواری شد و عوامل پلیس شروع به تعقیب خودرو مذکور کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو آذربایجان شرقی ادامه داد: در یک جاده روستایی شهرستان خودروی دیگری قصد فراری دادن خودروی تحت تعقیب را داشت که عوامل پلیس خودروی دوم را متوقف کردند و در تعقیب خودروی اولی به مسیر ادامه دادند و در نهایت خودرو مورد نظر را رها شده در حوالی یکی از روستاهای شهرستان پیدا کردند.

وی ضمن اشاره به متواری شدن راننده با استفاده از تاریکی شب عنوان داشت: در بازرسی از خودروی مذکور، تعداد 137 قبضه اسلحه شکاری تک لول و دو لول در مارکهای مختلف و تعداد 120 بسته فشنگ کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو اظهار داشت: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری راننده و سرنشین خودرو همچنان در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.