هدیه رهبر انقلاب به آیت الله میرمحمدی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم رونمایی از تفسیر چهار جلدی بلاغ، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هدیه مقام معظم رهبری را به آیت‌الله سید ابوالفضل میرمحمدی زرندی تقدیم کرد.



تفسیر چهار جلدی بلاغ اثر آیت‌الله میرمحمدی است که روز پنجشنبه با حضور فرهیختگان و اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه در سازمان تبلیغات اسلامی قم رونمایی شد.



آیت‌الله میرمحمدی با اینکه از لحاظ جسمی وضعیت مساعدی نداشت در این مراسم حضور پیدا کرد و هدیه مقام معظم رهبری را دریافت کرد.



تفسیر بلاغ توسط شرکت چاپ و نشر بین‌الملل وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی انتشار یافته است.