فارس در برگزاری تور صنعتی عنوان اول را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی هاشمی در این رابطه افزود: در نیمه نخست امسال 24 تور صنعتی و با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی برگزار و طی آن یک هزار و 433 نفر در قالب این تورها از ظرفیتهای صنعتی استان بازدید کرده اند.

وی اضافه کرد: برگزاری تورهای صنعتی در مقایسه با شش ماهه نخست پارسال حاکی از رشد 25 درصدی در این شاخص است.

قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی فارس برگزاری تورهای صنعتی را یکی از سیاستهای شرکت شهرکها در راستای فراهم آوردن زمینه تبادل نظر بین صاحبان صنایع در حوزه های بازار، تکنولوژی و خرید و غیره محصولات اعلام کرد و گفت: از برگزاری تورهای صنعتی حمایت ویژه انجام می شود.

هاشمی افزود: به علت ظرفیتهای موجود در صنایع استان بهئویژه در بخشهای صنایع غذایی، تبدیلی کشاورزی، صنایع شیمیایی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استان فارس همواره میزبان تورهای صنعتی صنعتگران سایر استانهای کشور است.

وی تصریح کرد: علاوه بر آن با اعزام صنعتگران استان به سایر استانها زمینه تبادلات فنی، اقتصادی و صنعتی بین صنعتگران استان با سایر استانهای دیگر نیز قرار شده است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: علاوه بر آن تورهای صنعتی ویژه اقشار مختلف نظیر دانشجویان، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهها، دانش آموزان، فرهنگیان، اصناف و بازاریان وغیره نیز برگزار شده است.

وی برگزاری تورهای صنعتی برون مرزی را از دیگر برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی فارس بیان کرد و گفت: در این راستا با برگزاری تور صنعتی گوانگجوی چین، فعالان صنعتی استان فارس به کشور چین اعزام خواهند شد.