ورود نخستین گروه زائران جانباز ایرانی به سرزمین وحی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، نخستین گروه زائران جانباز خانه خدا شب گذشته از طریق فروگاه مدینه پا به سرزمین وحی گذاشتند.



این زائران جانباز جنگ تحمیلی که 34 نفر بودند تعداد 24 نفر از آنها ویلچری بودند، در قالب یک کاروان 100 نفره به همراه تعدادی از نمایندگان بعثه مراجع .تقلید وارد سرزمین وحی شدند



اخیرا مقام معظم رهبری در دیدار با جانبازان قطع نخاعی با تجلیل از صبر و استقامت آنان و خانواده هایشان، اجر آنها را بعضا بالاتر از اجر شهید دانستند.



حج تمتع سال جاری با حضور قاریان برجسته قرآن، جانبازان، حافظان قرآن، خبرنگاران رسانه های مکتوب و تصویری، برنامه سازان و نویسندگان ، مردم مومن و عاشق اهل بیت(ع) ایران و سایر هنرمندان و زائران در کمال متانت و آرامش برگزار خواهد شد.



علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت در این باره گفت: کاروان حج تمتع جانبازان دفاع مقدس در سال جاری 220 نفر است که در قالب دو گروه 110 نفری به سرزمین وحی عازم می‌‌شوند، اولین کاروان جانبازان امروز وارد مدینه شد و کاروان دیگر نیز هفته آینده وارد عربستان می شود.