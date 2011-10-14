حسین هوشیار با زبان ترکی برای زائران ترکیه مداحی کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، مراسم دعای ندبه صبح امروز جمعه با حضور زائران ایرانی ، ترکیه ای، افغانی، پاکستانی و سایر کشورها در محل بعثه مقام معظم رهبری در جوار مسجد النبی(ص) برگزار شد.



این مراسم با قرائت آیات نورانی قرآن کریم توسط قاری بین المللی صالح اطهری فر، مداحی حجت الاسلام سید جعفر ماه رخسار و حاج حسین هوشیار برگزار شد.



در این مراسم با توجه به حضور زائران ترکیه ای، حسین هوشیار چند جمله ای به زبان مادری خود ترکی برای ترک زبانان ترکیه مداحی کرد.



حضور زائران ایرانی نبوی از خواهران و برادران از کاروانهای مختلف با پرچمهای خود زینت بخش محفل نورانی بود و زائران حرم نبوی در هجر امام غایب خود حضرت ولی عصر(عج)اشک ریختند و بر غربت ائمه بقیع گریستند.