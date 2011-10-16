کشف آزمایشگاه 100 هزار ساله از یک نقاش عصر سنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، باستان شناسان دانشگاه "ویت واترسراند" در ژوهانسبورگ، دانشگاه بوردو در فرانسه و دانشگاه "برگن" در نروژ در غار "بلومبوس" واقع در آفریقای جنوبی اجزایی از خاک سرخ، هاون، آسیاب سنگی و صدفهایی را کشف کردند که به عنوان پالتهای رنگسازی استفاده می شدند.

این ابزار برای تولید و نگهداری خاک سرخ (آخر)، اولین رنگدانه های تاریخ در این غار به کار می رفته اند.

این کشف تائید می کند که غار "بلومبوس" یک لابراتوار فعال در عصر سنگ بوده است که در آن رنگهای لازم برای نقاشی ساخته می شده است.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "این ظروف، قدیمی ترین ظروفی هستند که تاکنون در تاریخ بشر کشف شده اند. در اینجا ما قدیمی ترین نمونه های خاک سرخ قابل استفاده را کشف کردیم. این اولین بار است که ظروف، باقیمانده های رنگدانه ها و ابزارهای تولید این رنگها را پیدا می کنیم."

این باستان شناسان افزودند: "ما همچنین یک نکته شگفت انگیز را کشف کردیم. صنعت کاری که آخرین بار از این اسباب استفاده کرده است صدفها را همانجا رها کرده است. این صدفها به سرعت با شن و ماسه ای که همراه باد به داخل غار آورده شده اند پوشیده شده اند."

براساس گزارش ساینس، بر روی این صدفها باقیمانده هایی از نقاشی نیز پیدا شد. مخلوطی از رنگ قرمز که از ترکیب خاک سرخ، مغز استخوان و زغال به دست آمده است.

به گفته این دانشمندان، این رنگدانه ها با ساییدن تکه های سنگ سرخ بر روی یک سنگ تیز کوارتزی تولید شده اند.

در این فرایند، یک خاک رنگی قرمز به دست آمده که در مرحله دوم رنگسازی با مواد دیگر مخلوط شده است.

سپس این مخلوط با یک مایع (احتمالاً آب) و چربی حیوانی ترکیب شده و رنگ ساخته شده است.

از میان ابزارهایی که در این لابراتوار نقاشی کشف شد یک استخوان نیز بود که احتمالاً برای مخلوط کردن و انتقال کمی از این مخلوط به خارج از پالت صدفی استفاده می شده است.

باور اینکه نخستین انسانهای مدرن برای نقاشی کشیدن از چنین ابزارهای در نوع خود هوشمندانه، استفاده می کرده اند دشوار است.

این محققان توضیح دادند: "اکنون چیزهای زیادی درباره این نقاشی می دانیم اما هیچ چیز در مورد اینکه این نقاشی صرف چه کاری می شده است نمی دانیم. تنها می توانیم فرض کنیم که این مخلوط رنگ در آماده سازی چرم و به منظور جلوگیری از نابودی آن و یا برای یک هدف نمادین استفاده می شده است."

این کشف نشان می دهد که اولین انسانها چگونه همانند ما از شیمی یک آگاهی ابتدایی داشته اند. این نتایج برای بررسی تکامل ذهن بشر نقش مهمی ایفا می کند.

صدف پالت رنگ

ظرف هاون

ابزارهایی که برای ساییدن خرده سنگهای آخر استفاده می شد

نمای داخلی غار

نمای بیرونی غار