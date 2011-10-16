علی اکبر ثقفی، تهیهکننده این فیلم سینمایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی"مرگ کسب و کار من است" از چهارشنبه 27 مهرماه در گروه سینمایی عصر جدید به نمایش در میآید. این فیلم سینمایی با 15 سینما جایگزین فیلم سینمایی" آژانس ازدواج" به کارگردانی محمد درمنش میشود.
پژمان بازغی، امیر آقایی، ماهچهره خلیلی، مریم بوبانی، کامران تقتی، رامین راستاد و کودک خردسال سونیا اسپهرم بازیگران این فیلم سینمایی هستند. فیلمنامه "مرگ کسب و کار من است" را امیرحسین ثقفی نوشته است.
"مرگ کسب و کار من است" اولین فیلم سینمایی امیرحسین ثقفی است. این فیلم در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و جوایزی را از آن خود کرد.
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