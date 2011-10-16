  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۸:۳۵

"مرگ کسب و کار من است" از 27 مهرماه اکران می‌شود

"مرگ کسب و کار من است" از 27 مهرماه اکران می‌شود

فیلم سینمایی" مرگ کسب و کار من است" به کارگردانی امیرحسین ثقفی از چهارشنبه 27 مهرماه به نمایش در می‌آید.

علی اکبر ثقفی، تهیه‌کننده این فیلم سینمایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی"مرگ کسب و کار من است" از چهارشنبه 27 مهرماه در گروه سینمایی عصر جدید به نمایش در می‌آید. این فیلم سینمایی با 15 سینما جایگزین فیلم سینمایی" آژانس ازدواج" به کارگردانی محمد درمنش می‌شود.

پژمان بازغی، امیر آقایی، ماه‌چهره خلیلی، مریم بوبانی، کامران تقتی، رامین راستاد و کودک خردسال سونیا اسپهرم بازیگران این فیلم سینمایی هستند. فیلمنامه "مرگ کسب و کار من است"  را امیرحسین ثقفی نوشته است.

"مرگ کسب و کار من است" اولین فیلم سینمایی امیرحسین ثقفی است. این فیلم در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و جوایزی را از آن خود کرد.

کد مطلب 1433390

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها