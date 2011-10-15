به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که سهشنبه 26 مهر ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میشود، غلامعلی حداد عادل، مهدی محقق، رضا داوری اردکانی و محسن جهانگیر که سابقه آشنایی و همکاری دیرین با خوانساری را داشتهاند، سخنرانی خواهند کرد.
همچنین کتاب «خوانسارینامه» که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده و حاوی شرح مفصل احوال و آثار همراه با 40 مقاله از زندهیاد خوانساری است، در این مراسم رونمایی میشود.
این کتاب به کوشش احمد کتابی عضو هیئت علمی پژوهشگاه، تدوین شده و شامل 2 بخش است؛ بخش نخست شامل شرح مفصل احوال، سوابق تحصیلی، تقدیرنامه ها، شرح تفصیلی آثار اعم از کتاب و مقاله و تصاویری گویا از مراحل مختلف زندگی و حیات علمی و دانشگاهی خوانساری میشود.
بخش دوم نیز مشتمل بر 40 مقاله از وی است که در سالهای 1352 تا 1384 نگاشته شده و در مجلات مختلف به چاپ رسیده است. این مقالات در 7 عنوان مقالات منطقی و فلسفی، مقالات عرفانی، مقالات روان شناسی ، مقالات ادبی، زندگینامهها و ترجمهها، نقد کتاب و مصاحبهها طبقهبندی شده است. نمایشگاهی از کتابها و آثار به جای مانده از وی نیز در بخش جنبی این مراسم برپا خواهد شد.
مراسم رونمایی از این کتاب از ساعت 15:30 تا 17:30 روز سهشنبه 26 مهر ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، چهارراه ایرانشناسی، جنب برجهای آ اس پ برگزار میشود.
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