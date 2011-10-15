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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

با رونمایی از «خوانساری‌نامه»/

بزرگداشت استاد خوانساری برگزار می‌شود

بزرگداشت استاد خوانساری برگزار می‌شود

آیین بزرگداشت استاد فقید محمد خوانساری همراه با رونمایی از کتاب «خوانساری نامه» به مناسبت اولین سالروز درگذشت وی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که سه‌شنبه 26 مهر ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود، غلامعلی حداد عادل، مهدی محقق، رضا داوری اردکانی و محسن جهانگیر که سابقه آشنایی و همکاری دیرین با خوانساری را داشته‌اند، سخنرانی خواهند کرد.

همچنین کتاب «خوانساری‌نامه» که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده و حاوی شرح مفصل احوال و آثار همراه با 40 مقاله از زنده‌یاد خوانساری است، در این مراسم رونمایی می‌شود.

این کتاب به کوشش احمد کتابی عضو هیئت علمی پژوهشگاه، تدوین شده و شامل 2 بخش است؛ بخش نخست شامل شرح مفصل احوال، سوابق تحصیلی، تقدیرنامه ها، شرح تفصیلی آثار اعم از کتاب و مقاله و تصاویری گویا از مراحل مختلف زندگی و حیات علمی و دانشگاهی خوانساری می‌شود.
 
بخش دوم نیز مشتمل بر 40 مقاله از وی است که در سال‌های 1352 تا 1384 نگاشته شده و در مجلات مختلف به چاپ رسیده است. این مقالات در 7 عنوان مقالات منطقی و فلسفی، مقالات عرفانی، مقالات روان شناسی ، مقالات ادبی، زندگینامه‌ها و ترجمه‌ها، نقد کتاب و مصاحبه‌ها طبقه‌بندی شده است. نمایشگاهی از کتاب‌ها و آثار به جای مانده از وی نیز در بخش جنبی این مراسم برپا خواهد شد.
 
مراسم رونمایی از این کتاب از ساعت 15:30 تا 17:30 روز سه‌شنبه 26 مهر ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، چهارراه ایرانشناسی، جنب برج‌های آ اس پ برگزار می‌شود.
کد مطلب 1433752

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